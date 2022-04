Niño fue olvidado por aerolínea y permaneció 4 horas solo en el aeropuerto de Bogotá

Anuncios Google

Un hecho insólito denunciaron los padres de un menor que viajaría bajo el servicio de cuidado especial hasta el municipio de Corozal, Sucre -Colombia por medio de la aerolínea Avianca.

De acuerdo con los padres, el niño de 7 años nunca llegó a su destino y quedó totalmente solo y desorientado durante cuatro horas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá; ya que la aerolínea lo dejó olvidado.

El menor, que pretendía pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su tía y primos , llegó hasta El Dorado el pasado 8 de abril a las 10: 30 de la mañana para realizar el chek in de su vuelo, que debía salir desde la capital del país a las 12:50 de la tarde.

Los padres tuvieron conocimiento del angustioso hecho, gracias a una llamada de la tía que lo esperaba en Sucre.

“En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, dijo la mamá del menor a medios locales.

Ante la alerta de los familiares en Corozal, los padres del menor llamaron a la aerolínea y corroboraron que el niño no abordó el vuelo y explicaron que tenían a muchos menores de edad recomendados, lo que habría generado el impase.

“¿Si a mi hijo le pasa algo grave quién responde? Debe haber más cuidadores y de acuerdo al número de menores que hayan pagado por este servicio”, manifestó la madre.

Ante el caso, Avianca lamentó que el menor no abordará su vuelo en la ruta Bogotá-Corozal y explicó que estuvo en contacto permanente con su familia para brindar los planes alternativos de solución.

