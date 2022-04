A propósito del Día Internacional del Beso, estas son las enfermedades más comunes transmitidas por besos

Anuncios Google

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril. Esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas que fortalece las relaciones de pareja e intensifica el deseo sexual. Es un acto de intimidad único, una forma apasionada o tierna de demostrar cariño.

Blom

Aunque los besos son también el transmisor de contagio predilecto para un buen número de enfermedades.

Las enfermedades susceptibles de ser transmitidas a través de un intercambio de saliva son: infecciones por virus, bacterias y hongos. Algunos ejemplos son el resfriado común, la mononucleosis o también llamada ‘la enfermedad del beso’, el herpes y las paperas.

A pesar de que estas enfermedades suelen curarse con fármacos, en algunas personas pueden ocurrir algunas complicaciones como la propagación de la infección a otras regiones del organismo, pudiendo incluso afectar al cerebro como es el caso de la meningitis.

Para evitar el contagio de este tipo de enfermedades, se recomienda evitar el contacto íntimo con personas desconocidas o con los que no se tenga una relación estrecha, porque la mayoría de las veces no se puede saber si la persona está o no enferma.

Te mostramos las enfermedades que pueden contagiarse a través de los besos.

1. Gingivitis

La gingivitis es una forma leve de enfermedad periodontal caracterizada por la inflamación de las encías. En los casos más graves puede llevar a la ‘periodontitis’ y a la pérdida de dientes.

2. Mononucleosis

Dentro de las enfermedades sexualmente transmisibles que pueden contagiarse, también, por un beso, está la famosa ‘enfermedad del beso’ o mononucleosis infecciosa. Se transmite por el virus ‘Epstein-Barr’ que ataca la garganta y los ganglios linfáticos.

3. Gripe y resfriados

La gripe es causada por los virus del tipo Influenza, mientras que el resfriado común puede ser causado por más de 200 tipos de virus, como rinovirus, y ambos pueden transmitirse por el beso.

4. Herpes labial

Otra clásica enfermedad de transmisión sexual que, también, puede contagiarse a través de los besos, es el herpes labial o bucal. La transmisión se realiza a través del contacto directo con las lesiones o las ampollas de las personas infectadas.

5. Varicela

La varicela, también conocida como ‘lechina’, es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la ‘varicela-zóster’. Causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela es muy contagiosa para personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado.

6. Paperas

Las paperas, también conocida como ‘parotiditis’, es una infección viral transmitida a través de las gotas de la saliva, causada por el virus ‘Paramyxovirus’, que inflama las glándulas salivales y sublinguales.

7. Candidiasis oral

La candidiasis oral, conocida también como sapito, es causada por el hongo ‘Candida albicans’ que se acumula en el revestimiento de la boca. Algunos tipos de este hongo están presentes en nuestra piel naturalmente y otros pueden causar la enfermedad, principalmente si el sistema inmune se encuentra afectado, siendo transmitidos por el contacto directo a través del beso.

8. Sífilis

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria ‘Treponema pallidum’. También puede ser transmitida por la saliva, en las personas que tienen pequeñas heridas en la boca.

9. Hepatitis B

La hepatitis B es un tipo de hepatitis viral causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Para algunas personas, la infección de la hepatitis B se vuelve crónica, lo que significa que dura más de seis meses. Tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis.

Cactus24 (13-04-2022)