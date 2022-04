AMLO luego de referendo: “Amor con amor se paga”

Anuncios Google

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador gobernará hasta 2024, tras obtener la mayoría de los votos en un referendo revocatorio para defender su continuidad, a pesar de la baja participación.

Blom

«Amor con amor se paga, nunca voy a traicionar el pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo, y vamos a continuar con la transformación de nuestro país», aseveró el mandatario.

López Obrador descartó que vaya a usar esta victoria para impulsar una reforma constitucional que le permita ser reelegido.

«No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación», dijo el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Según un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 90,3% y 91,9% de los electores votaron a favor de que López Obrador «siga en la presidencia», frente al rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle el mandato «por pérdida de la confianza». La participación fue de entre 17% y 18,2%.

Amor con amor se paga. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/L0Q6rQGZib — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

Cactus24/ 12-04-2021