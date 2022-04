Britney Spears anuncia que espera su tercer hijo

Anuncios Google

La cantante Britney Spears de 40 años, anunció este lunes en Instagram que espera un hijo con su pareja Sam Asghari, y contó que se hizo una prueba de embarazo luego de subir de peso tras las vacaciones que pasaron recientemente en Hawái.

“Perdí mucho peso para ir de viaje a Maui y lo recuperé”, escribió Spears, y agregó que Asghari, a quien se refirió como su esposo después de que aparentemente se casaron en secreto este año, sugirió que estaba “embarazada de comida”. Así que me hice una prueba de embarazo… y pues bueno… voy a tener un bebé”, anunció.

En la publicación, Spears afirmó que podría estar esperando gemelos. La estrella del pop, que junto con su ex, Kevin Federline, es madre de Sean, de 16 años, y Jayden, de 15, dijo que “se embarazó un poco más de comida”.

“¡¡¡Está creciendo!!! Si hay dos allí… podría volverme loca”, compartió Spears.

Según Spears, no saldrá mucho en público, ya que señaló que no quiere que los paparazzi ganen dinero con fotografías de su embarazo.

La cantante reveló que sufrió depresión perinatal cuando estuvo embarazada antes: “Tengo que decir que es absolutamente horrible”.

Sin embargo, señaló que la sociedad ha cambiado y que ahora es más común que las mujeres hablen sobre sus luchas contra la depresión perinatal.

“Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces … algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara así con un bebé dentro”, comentó Spears. “Pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días … gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado”.

La cantante concluyó su publicación informando a sus seguidores y fans que planea hacer yoga todos los días durante su embarazo. “Difundiendo mucha alegría y amor”, continuó.

Spears insinuó la posibilidad de tener más hijos en una publicación hecha en Instagram el mes pasado, en la que posó en topless en el mar con el título: “Planeando tener bebés en Polinesia”.

Previamente, la estrella alegó en una audiencia en la corte de Los Ángeles que no se le permitió quitarse el implante anticonceptivo DIU a lo largo de sus 13 años de tutela, a pesar de que quería tener más hijos.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico para sacármelo”, le dijo a la corte en junio de 2021. “Me siento atacada. Me siento acosada y me siento excluida y sola”.

