Ezra Miller y su relación con DCEU cuelga de un hilo tras su detención en Hawaii

El arresto de Ezra Miller provocó que su futuro con Warner Bros y DC este corriendo peligro, luego de una reunión de emergencia para discutir su reciente detención por acoso en Hawaii.

La idea general que se tocó en aquella junta fue para pausar los proyectos cinematográficos en los que participará el actor a futuro, esto involucra las apariciones en el universo de películas de DCEU, donde interpreta al velocista Barry Allen / Flash haciendo su debut en Batman vs Superman: Dawn of Justice y Justice League.

Sin embargo, no se ha mencionado la presunta cancelación de The Flash por parte de Warner Bros o de DC, puesto que es una de las cintas más esperadas del momento para esta franquicia de películas. No obstante, se volvió a retrasar su estreno pasando del 22 de noviembre de 2022 a junio de 2023, según la revista Rolling Stone, esto fue para que el estudio de producción tuvieran un año para tomar cualquier decisión.

El joven histrión fue acusado de delitos de conducta violenta y acoso. De acuerdo con la Policía de la isla, el arresto se produjo a raíz de un incidente en un bar de karaoke.

“Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke (delito de conducta desordenada) y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso). El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces sin éxito”, dice el reporte.

El también actor de “Animales fantásticos”, cuya próxima entrega se estrenará este abril, fue arrestado y acusado de los cargos mencionados. Se fijó una fianza de 500 dólares, misma que pagó, por lo que fue puesto en libertad de forma inmediata.

CACTUS24 07-04-22