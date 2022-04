J Balvin le respondió a Residente, pero decepcionó a muchos

Anuncios Google

Luego de que el rapero puertorriqueño Residente hiciera pública su tiradera contra el colombiano J Balvin, el reguetonero había decidido no pronunciarse al respecto. Sin embargo, el cantante por fin dio algunas declaraciones al respecto.

En una entrevista para ‘dímelo king’ que fue compartida en redes sociales, indicó que, ante la anterior discusión con Residente, él decidió hacer camisetas y gorras tras la comparación de su música con un carrito de hotdogs por que es de Medellín y “si me caen limones hago limonada”.

Blom

Así mismo, respondió que podría haber reconciliación con el puertorriqueño, pero no serán amigos con René.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, afirmó el colombiano en su momento

“Me hace ver que no era amigo, simplemente era un negocio para alguien y no está mal, cada quién tiene su forma y su estrategia”, agregó.

J Balvin aseguró también que su DJ no trabaja para él, sino que es su socio y contó parte de la historia sobre cómo se unieron en su proyecto musical.

J Balvin lanzó dos canciones con Ed Sheeran y volvió a ser tendencia luego de la tiradera de Residente, pero no por sus estrenos, sino por las críticas que recibió tras su presentación en el Festival Estéreo Picnic, el cual fue calificado de flojo.

El pasado fin de semana se presentó en los Grammys Anglo y tampoco le fue bien, para esta oportunidad cantaron ‘Qué más pues’ junto a María Becerra y ante un público desconectado, los dos sonaron muy desafinados, aseguran los críticos.

Cactus24//06-04-2022