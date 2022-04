Hungría se ofrece a acoger conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Anuncios Google

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, aseguró el miércoles que sugirió al presidente ruso, Vladimir Putin, «declarar un alto el fuego inmediato». Y agregó que lo invitó a Budapest para discusiones con los líderes ucraniano, francés y alemán.

El dirigente húngaro dijo, sin dar más detalles, que la respuesta del presidente ruso a la idea de una reunión «fue positiva, pero con condiciones». «Vladimir Putin informó sobre el estado de las negociaciones ruso-ucranianas», dice una nota oficial del Kremlin sobre la conversación, en la que no se comenta el ofrecimiento húngaro de acoger conversaciones de paz.

Orbán, que ha condenado la invasión rusa a Ucrania pero ha mantenido una postura cercana al Kremlin, dijo que Putin le había llamado para felicitarlo por su victoria electoral. «Lo cierto es que no enviaremos armas a Ucrania. No cederemos a la presión para extender las sanciones al petróleo y al gas ruso», subrayó Orbán, que además dijo, desmarcándose del resto de la Unión Europea, no tener inconveniente en pagar en divisa rusa. «Para Hungría no significa ninguna dificultad pagar en rublos. Si así lo piden, lo haremos», admitió.

La nota del Kremlin destaca que ambos abordaron además asuntos actuales de la relación bilateral, «que se desarrolla de forma mutuamente ventajosa». Preguntado sobre la matanza de Bucha, Orbán se limitó en su comparecencia ante la prensa a afirmar que «hay que examinar todas las atrocidades, pues vivimos en una era de manipulación masiva». También reclamó «un examen independiente y equitativo» y pidió que se proteja a los civiles «a toda costa».

«Provocación grosera y cínica» en Bucha

Putin se refirió en su conversación con Orban a las acusaciones de asesinatos de civiles en Bucha como una «provocación grosera y cínica» de las autoridades ucranianas. Se trata de la primera reacción del presidente ruso por este caso que provocó indignación internacional. Antes de él, otros funcionarios de alto rango rusos habían negado que las fuerzas rusas hayan cometido abusos en Bucha y calificaron de «montaje» las imágenes de cuerpos dispersos en las calles de esa ciudad, publicadas por los medios de comunicación.

Hoy mismo, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, acusó a los responsables y medios de comunicación occidentales de «emitir un veredicto ‘culpable’ contra nuestro país (…) sin siquiera intentar verificar nada». «Esta falsificación criminal fue inventada para justificar el próximo paquete de sanciones» contra Moscú, añadió, juzgando a los medios de comunicación occidentales de «cómplices».

