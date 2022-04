Colombia: Mujer policía denunció haber sido violada por dos compañeros de trabajo

Anuncios Google

Vanessa De las Salas, oficial de la policía de Colombia, contó a través de sus redes sociales la historia de horror, angustia y miedo que tuvo que vivir después de ser violada por sus compañeros de trabajo.



“He perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron y yo no tuve la culpa. No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces, siendo patrulleros también”, escribió Salas en sus redes sociales.