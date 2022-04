Bukele amenaza con quitar comida en cárceles de El Salvador

Anuncios Google

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió este lunes a las pandillas que operan actualmente en el país que si incrementan los homicidios, eliminará las comidas en las cárceles donde se encuentran presos, «voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales«; fue como inicio su mensaje.

De acuerdo a Bukele, unos 23 mil 000 miembros de dichas estructuras. podrían quedarse sin alimentos. El anuncio lo hizo durante un acto en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), en respuesta a «rumores» de que «quieren empezar a vengarse de gente honrada, al azar»; durante graduación de 205 alumnos que fue transmitida por redes sociales.

Blom

«Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles, a ver cuánto duran sus ‘homeboys’ allá adentro», advirtió. Agregando «ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles, así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar«, dijo Bukele.

El Salvador desarrolló en los últimos nueve días, un operativo del cual han sido detenidas 6 mil 000 personas señaladas de pertenecer a las ‘maras’, que se suman a las 17 mil 000 que ya se encuentran en la cárcel.

«Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran y no me importa lo que digan los organismos internacionales: que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieren, se los entregamos a todos al 2×1″, aseveró.

Del mismo modo, sostuvo que la comunidad internacional «sí castiga a sus delincuentes con penas severas» pero se niega a que ocurra lo mismo en el país centroamericano. «Somos su experimento social y se lucran del baño de sangre de El Salvador»; dijo.

El domingo también lanzó esta acusación y publicó que también son «socios de los pandilleros» la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas.

«No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado»; dijo Bukele.

En los últimos días, el presidente salvadoreño ha compartido fotos y videos en su cuenta de Twitter que muestran las detenciones de los supuestos miembros de las organizaciones criminales.

Con información de El Universo

Cactus24//05-04-2022