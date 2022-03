Chris Rock rompió su silencio acerca de lo que sucedió la noche de los Oscar

Anuncios Google

Chris Rock rompió su silencio acerca de lo que sucedió la noche del 27 de marzo, cuando Will Smith le dio una bofetada tras haber hecho una broma acerca de la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Rock confesó que todavía está procesando lo que pasó.

Tras haberse mantenido alejado de los medios por tres días y no dar declaraciones acerca del golpe que le propinó Will Smith en medio de los Premios Oscar 2022, Chris Rock reapareció este 30 de marzo en teatro The Wilbur en Boston para continuar sus presentaciones del Ego Death Tour. Ahí, por primera vez, aceptó hablar sobre el incidente, pero sólo para anunciar que, por el momento, quiere procesar el evento.

“No tengo mucha mierd* que decir sobre eso, así que si viniste aquí para escuchar eso… había escrito un show completo antes de este fin de semana”, dijo.

Por tanto, compartió que haría su show como lo había planeado, sin mencionar a Will Smith, pues quiere hablar de la bofetada sólo tras haber creado un buen discurso sobre lo acontecido, uno que esté lleno de humor.

El show de Rock de este miércoles inició con grandes ovaciones por parte del público presente en The Wilbur. Entre varios minutos de aplausos, el actor agradeció a su público por su buen recibimiento. Su tour Ego Death habría tenido grandes ventas desde el incidente la entrega de los premios de la Academia, por lo que el teatro estaba lleno.

Chris, completamente vestido de blanco, preguntó a su público: “¿Cómo estuvo su fin de semana?”, a lo que los presentes no pudieron evitar reírse.

Después de abordar la cachetada de Smith, el comediante regresó a su monólogo previsto y no volvió a tocar el tema en toda la noche.

Las declaraciones que hizo Chris Rock surgieron poco después de que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, institución encargada de los Oscar, solicitara a la estrella de Hombres de Negro enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala del domingo.

