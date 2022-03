Chevron propició la reunión entre Maduro y funcionarios de EEUU

Anuncios Google

A criterio de Gustavo García, ex jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo y ex economista senior del Fondo Monetario Internacional, fue la empresa petrolera Chevron la que gestionó el encuentro que el sábado 5 de marzo se dio entre el presidente Nicolás Maduro y dos funcionarios del gobierno de Joe Biden:el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.

“El origen de esa reunión es porque el Gobierno quiere aumentar la producción y las empresas, comenzando por Chevron, han expresado que si no le dan gerencia de la empresa mixta no pueden aumentarla”, comentó García durante un foro organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham) y el portal Analítica. “Chevron dijo que si PDVSA no le pasaba la exportación no podía aumentar la produción pero a su vez el Gobierno de EEUU tiene que permitirle o darle una licencia para que pueda exportar. En este momento no pueden exportar porque pueden ser sancionados.

A criterio del economista el gobierno de Estados Unidos incurrió en un mal manejo de opinión pública para explicar el encuentro con Maduro y señaló que ese encuentro estaba previsto antes de la fecha en que se dio, pero advirtió que no debe generarse la expectativa de un rápido de una pronta ampliación de la licencia o permiso por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y menos una flexibilización o levantamiento de sanciones contra el sector de los hidrocarburos de Venezuela.

“Esa flexibilización de sanciones no a va darse si no está dentro de una agenda de reformas políticas e institucionales en Venezuela y esto es el inicio de un proceso de negociación que puede llevar a un aumento en la producción petrolera pero que no creo este año en el mejor de los casos llegue a un millón de barriles”, aseguró García.

Indicó que en el mejor de los casos si la OFAC autoriza una mayor e inversión de Chevron en Venezuela, la producción podría elevarse entre 150.000 y 200.000 barriles por día y señaló que el volumen total de exportación podría alcanzar los850.000 barriles diarios.

