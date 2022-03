Diputado Ramón Lobo los usuarios deben exigir la factura al cancelar con divisas

Anuncios Google

El diputado chavista, Ramón Lobo, instó a los usuarios a exigir su factura al momento de cancelar con divisas en los pequeños y medianos comercios; debido a que los contribuyentes especiales están en la obligación de reflejar en el recibo de compra el 3% correspondiente al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

“Si no le da una factura formal, y no le está reflejando el 3% no tiene por qué pagarlo. Porque significa que ese comercio o no es contribuyente especial, o sencillamente tiene la mala intención de no recluir al Estado”.

“Esta reforma que se hizo, que hoy es ley, a las grandes transacciones financieras; tenía como objetivo homologar la utilización de la divisa con respecto al bolívar (…) Porque se estaba pechando la utilización del bolívar, pero no la utilización de la divisa; y eso da una desventaja para el uso de nuestra moneda nacional”.

Lobo precisó que el IGTF también va a permitir incrementar la oferta de divisas dentro del mercado cambiario, ya que “debería ayudar a estabilizar el precio en la tasa de cambio”. A la vez que la nueva normativa contribuirá con las funciones de fiscalización del Estado.

El diputado aclaró que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras mantiene la misma alícuota en bolívares, que a la fecha corresponde al 2% de las transacciones comerciales y financieras. “Se modificó (fue) la utilización de la divisa dentro del sistema financiero nacional”, que serán del 3%.

