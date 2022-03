CLEF | Diputados chavistas califican de «show» el debate sobre la crisis del combustible en Falcón

Anuncios Google

Durante la sesión ordinaria del día martes 29 de marzo, los diputados del Consejo Legislativo del estado Falcón, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, debatieron sobre el suministro de combustible en la región falconiana. Luego que diputados de la bancada opositora, intervinieran y solicitaran interpelar al jefe de la ZODI Falcón , la bancada oficialista calificó de show las exigencias de la oposición.

La actual directiva del Consejo Legislativo, decidió rechazar la solicitud de interpelación del comandante de la Zodi Falcón, V/A Irwing Pucci . A su juicio, el comandante no tiene competencias en la materia. «Ellos (diputados opositores), pretendían que se interrogaran a funcionarios regionales que no tienen decisión sobre la materia, ya que estratégicamente, es un tema nacional. Esto no se trata de otra cosa, sino de un show, para luego aparentar supuestas preocupaciones. Por ello, la plenaria y su mayoría, votó en contra de esta pretensión que no corresponde con el alcance de las facultades legislativas del Parlamento Regional», dijo.

Por su parte, el diputado Claudio Thielen, del bloque de la p¡Patria, durante su intervención, decidió reconocer el esfuerzo de la clase trabajadora de la estatal petrolera.



«Debemos reconocer el esfuerzo del Presidente Nicolás Maduro, quién junto al Gobernador Víctor Clark, han estado al frente de la situación para respaldar al pueblo. Desde Falcón respaldamos las medidas que vengan, en beneficio o mejoras de la calidad de vida de los venezolanos. Por ello, seguimos asumiendo y entendiendo la raíz de la situación que vivimos, producto de la guerrilla política que han pretendido hacer a la nación, por parte de sectores de la oposición venezolana, que sin lugar a dudas no representan ni la mayoría, menos una opción viable para mejorar la calidad de vida de los falconianos», expuso durante la sesión.

Según la nota de prensa enviada por el parlamento nacional, Ulises Daal, presidente del CLEF, argumentó que la crisis de combustible que atraviesa el país se debe a las sanciones de la administración del gobierno de los Estados Unidos contra el proyecto bolivariano. Según el legislador, la bancada opositora es parte de las decisiones geopolíticas en contra de algunos personeros del ejecutivo nacional. «Pretenden no reconocer que parte del problema que sufre el país, tiene que ver con las actitudes entreguistas al imperio norteamericano y sus políticas contra Venezuela, que condujo a partir del 2015 y agudizadas en el 2017. Con sanciones, bloqueos, persecución financiera y congelamiento de activos de los recursos de la nación». esbozó.

Pdvsa investigada desde el año 2011 antes de las sanciones

La organización anticorrupción, Transparencia Venezuela, detalló en uno de sus informes, que la empresa estatal ha sido investigada desde distintas instancias y en decenas de tribunales nacionales e internacionales. La primera ronda de pesquisas sobre irregularidades comenzó en EE UU en 2011, debido al uso indebido del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de Pdvsa, se trató USD 540 millones en pérdidas.

En 2015 detuvieron a los contratistas Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández, que involucraron a seis países en 15 casos de corrupción y a unas 60 personas, entre empresarios y funcionarios de Pdvsa y de su filial Citgo Petroleum Corporation, quienes aprovecharon los controles de cambio aplicados durante casi 16 años en Venezuela y alentaron la corrupción en diversas instancias públicas y privadas.

Hasta 2020 se han detectado desfalcos contra Pdvsa y/o la República por más de USD 40.000 millones, de acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela en conjunto con plataformas periodísticas. En los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran USD 42.321 millones.

Según Transparencia Venezuela, en Europa también se identificaron importantes casos de delitos en los que estuvo involucrada Pdvsa. Resalta el caso del Banco Espírito Santo en Portugal por el desvío de fondos por más de USD 4.803 millones que ingresaron a la petrolera entre 2009 y 2014. Este banco habría servido de puente para canalizar parte de ese dinero a varios países, entre ellos España, donde se calcula que fueron a parar parte de los fondos, y también hacia el principado de Andorra.

Redacción Jhonattam Petit – Coro / Cactus24 (30/03/2022).