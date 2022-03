En Coro prefieren pagar con bolívares que con los dólares

Anuncios Google

Lo que parecía inaudito ocurre en la ciudad de Coro. Sus habitantes han optado por cancelar los productos de comida con bolívares y mantener los pagos en dólares como una segunda opción, pero no menos importante.

En los comercios populares y en puestos informales, los ciudadanos preguntan los precios y la compra es cancelada en bolívares efectivos o a través del pago móvil. Un ciudadano consultado, quien llevaba en sus manos un cartón de huevo, un surtido y queso; comentó para Cactus24, que prefiere guardar los dólares para una emergencia mayor; mientras tanto, opta por gastar sin preocupación, los bolívares.

Blom

Johan Trejo es un joven de 23 años de edad, es propietario de un establecimiento informal de ventas de hortalizas. Gran parte de su mañana se dedica a organizar los cilantros, los aguacates, las papas y los plátanos. Los transeúntes preguntan con frecuencia el costo de los plátanos. Para él, se está moviendo más el bolívar que el dólar.

“Ahorita vale más el bolívar que el dólar porque están devaluando el dólar, sale mejor que nos paguen en bolívares que en dólares, para comprar la mercancía, el bolívar te lo ponen más caro que el dólar”, comentó.

Desde octubre, la cotización oficial del dólar pasó de 4,18 a 4,34 bolívares, una depreciación de 3,69% luego de alcanzar 76% en 2021.

Hay menos dólares

Para el encargado de inversiones K&T, ubicado en la calle Zamora del mercado viejo de Coro, explicó que la cotización del dólar según la página de Dolartoday es un estándar que existe, pero la gente sigue comprando el dólar por encima de la página.

“En las últimas tres semanas la gente está pagando más en bolívares, no está entrando tantos dólares y es porque el dólar está muy abajo, pero los precios tratamos de no subirlo”, expresó. Solicitó durante las declaraciones no revelar su identidad.

Añadió que en las últimas tres semanas las facturas de los productos que venden han aumentado más de un 10%. “El bulto de harina aumentó de 79 bolívares a 85,20 Bs, pero el dólar no ha subido, a veces la gente no entiende y se queja porque la harina aumentó, aunque no suba el dólar, el producto tiene que subir”, explicó.

La mercancía está subiendo de precio

Simón Chirinos, padre de familia y vendedor informal de artículos de higiene y golosinas, la mercancía ha aumentado en las últimas semanas. Coincide que el ciudadano prefiere pagar ahora en bolívares y no en dólares. Comenta que antes podía tener en sus manos hasta 100 dólares durante el fin de semana, hoy en día a duras penas puede recoger 30 dólares.

“Se ve que hay bolívares en la calle, pero la mercancía me subió hasta un 7% y ya me advirtieron que vendrá nuevo aumento de precios, la cosa esta dura”, dice.

Redacción Jhonattam Petit – reportero en Coro

Cactus24 (29-03-2022)