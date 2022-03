Avaf: El 70% de los venezolanos no está consumiendo proteína animal

Anuncios Google

El presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF), Juan Carlos Montesinos, señaló que en estos momentos el 70% de los venezolanos no está consumiendo proteína animal porque no tienen el poder adquisitivo. En el país se pasó de tener un consumo de 28 kilos de carne per cápita anual a 1.8 kilos per cápita anual.

Asimismo, el consumo de huevo estaba entre los 180 y 200 huevos per cápita y ahora el consumo está entre 30 a 40 huevos per cápita a pesar de ser uno de los rubros más comunes, populares y tradicionales en el país.

Indicó que Venezuela en el año 2021 tuvo una mayor producción de maíz blanco y amarillo a 250 mil hectáreas sembradas, sin embargo, hoy en día eso no ha compensado el consumo que tiene el país.

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, el gremialista resaltó que el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que Rusia tomara la decisión de paralizar la exportación de fertilizantes, por lo tanto Venezuela se ve afectada, ya que la empresa Pequiven solo produce un 10% de lo que se consume en el país haciendo que aumente el costo de producción de alimentos en el país.

“Venezuela es un caso particular (…) estamos trabajando con las uñas y la inversión que el productor venezolano hace delibera el patrimonio familiar, no hay ningún apoyo financiero” .

De igual forma, señaló que en Venezuela hay maquinaria instalada y unidades productivas que están trabajando de un 15% a 20% de su capacidad por lo altos costos de la materia prima.

Cactus24//28-03-2022