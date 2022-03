José Ramón Barreto es acusado de nuevo por Emma Guerrero por filtrar video XXX (+Videos)

Anuncios Google

El actor venezolano José Ramón Barreto fue nuevamente acusado por la influencer ecuatoriana Emma Guerrero de e haber filtrado el video, en el que ellos protagonizaban un acto sexual. Guerrero hizo la acusación en una entrevista en el programa Calientitos TV.

Y es que recientemente, Barreto estuvo en una entrevista con Luis Olavarrieta y habló un poco sobre este capítulo de su vida. En el aseguró que jamás tuvo intenciones de querer llamar la atención publicando el material, por el cual alegó que se trató de un “hackeo” para desprestigiar la imagen de ambos protagonistas.

Sin embargo, Emma en reiteradas ocasiones ha señalado al intérprete criollo de haber conservado ese vídeo, pero aun así tiene dudas de quién pudo haber sido el responsable de filtrarlo. Por otra parte, confesó haberse visto afectada psicológicamente por los comentarios morbosos y las críticas que recibió.

“Para limpiarse dijo que fue un hackeo. Yo me considero una chica común, me considero una chica normal, no una chica famosa ni nada por el estilo. Si considero que soy popular y lo he hecho a mi manera, o sea hacer reír a la gente. Nunca he estado metida en problemas, nunca ha sido lo mío para poder sobresalir”, declaró la artista ecuatoriana.

Finalmente, añadió de una manera muy segura: “Fue un ataque directo a mí, como que si fuera una cualquiera cuando lo que se vio es lo que todo el mundo hace”.

Cactus24 (27-03-2022)