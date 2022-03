Quiroz: No tenemos combustible para venderle a Colombia, a EEUU ni a nadie

Anuncios Google

El economista Rafael Quiroz sentenció que tras las cifras actuales de producción petrolera del país, este no está en capacidad de venderle combustible a nadie.

Blom

Quiroz apuntó que “no se tiene la capacidad en estos momentos para aumentar su producción petrolera, porque si de tenerlas ya lo habrían hecho”.

“Estamos produciendo con grandes esfuerzos 835 mil barriles diarios de petróleo, de los cuales estamos exportando sobre los 700 mil”, detalló.

Sobre las conversiones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro tras el conflicto que se vive en Ucrania y la posible compra de petróleo venezolano, Quiroz apuntó que “creemos que Estados Unidos está detrás de nosotros, arrodillados, por el petróleo, pero eso no es así», aclaró para Punto de Corte.

Ante el desabastecimiento de combustible y la presunta “mejora” en los últimos meses en la ciudad de Caracas, alegó que “Aún no se ha podido abastecer todo el mercado interno (…) En Caracas se le da total prioridad, porque lo que pasa en el interior no pasa en la capital (…) se ha venido suavizando el tema de las colas por gasolina, no es que han desaparecido”.

“El gobierno promete los dos millones y no hemos llegado ni al millón”, sentenció el economista.

Cactus24 (25-03-2022)