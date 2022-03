Fanb desmanteló campamento de elaboración de explosivos en Apure

Anuncios Google

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron un campamento de elaboración de explosivos pertenecientes a grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes colombianos (TANCOL) situado en el sector Coromoto, parroquia Urdaneta del municipio José Antonio Páez en el estado Apure.

Así lo informó vía Twitter el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb G/J Domingo Hernández Larez, quien informó que el procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje y escudriñamiento en dicho sector.

El jefe castrense agregó que fue desmantelado y destruido un centro de elaboración de explosivos pertenecientes a invasores dedicados a la actividad terrorista.

“10.500 detonadores no eléctricos, 4.500 detonadores de fósforo blanco, 1.250 kg de pólvora negra, 500 mts de mecha lenta, metralla, etc. Todo Made in Colombia!”, destacó.

Cactus24//25-03-2022