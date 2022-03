Nicolás Maduro: “Se espera producir 100% de alimentos”

Anuncios Google

Durante el «Miércoles Productivo», y desde la «Feria Caprina y Ovina» en el Parque Bolívar del estado Miranda, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela “debe convertirse en un país que pueda abastecerse por sí mismo a nivel alimenticio”.

“El primer reto de Venezuela, en el sector productivo, es autoabastecerse con producción nacional y lo vamos a ir logrando paso a paso y de manera sostenible. El país va a ser una nación autoabastecida 100% en muy poco tiempo”, enfatizó el presidente

venezolano.

“El segundo reto, que va acompañando al primero, es convertirnos en un país exportador de alimentos, que podamos, en medio de la crisis que el mundo está viviendo, servir a otros para que compren sus productos alimenticios”, declaró el presidente Maduro.

Asimismo, anunció que se están haciendo alianzas nacionales con comunas, pequeños, medianos y grandes productores y alianzas internacionales “con empresas que quieren venir a trabajar la tierra venezolana y así acelerar el proceso de ser un país autosustentable”.

Maduro se refirió «a la guerra económica y que anticiparon a la nueva economía venezolana, no dependiente de la renta petrolera. Cuando no pudimos acceder al chorro petrolero que estuvo abierto durante 100 años, debimos hacer más rápido nuestra economía”, afirmó.

“Cuando nos atacaron no nos quedamos solo en la denuncia, nos asesoramos, nacional e internacionalmente, y solitos pudimos sobrevivir a esta guerra económica. Es digno del premio. Venezuela lo logró”, puntualizó.

Inauguración

Nicolás Maduro inauguró la ExpoFeria Caprina-Ovina Miranda 2022. Acompañado por el Consejo Nacional de Economía Productiva, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el mandatario resaltó que este es el camino «para producir todo el alimento aquí en Venezuela» y ratificó todo el apoyo a los productores del país.

En la expo feria participan 66 unidades de producción en representación de 14 estados del país y más de 600 animales muestran el «encadenamiento productivo de la ganadería caprina y ovina».

Este espacio estará abierto al público desde el 23 hasta el 26 de marzo, donde se mostrarán más de 40 expositores.

Cactus24 23/03/2022