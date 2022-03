Voluntad Popular denuncia racionamientos eléctricos en el Zulia

Anuncios Google

El coordinador político regional de Voluntad Popular, Ángel Machado, se pronunció este lunes ante el incremento del racionamiento eléctrico en el estado Zulia.

“En el Zulia hemos pasado por racionamientos, fluctuaciones eléctricas, explosiones de subestaciones, apagones regionales y nacionales. En los 13 años que Venezuela tiene en emergencia eléctrica, en el Zulia nunca ha dejado de fallar la electricidad, señaló El dirigente de la tolda naranja.

Desde hace más de un mes la región sufre racionamientos eléctricos de más de cuatro y seis horas, incluso hay sectores que reciben tanda doble de racionamientos. “Corpoelec no informa sobre los racionamientos, sino que los ciudadanos deben adivinar cuándo le quitarán la electricidad. Los señores de Corpoelec tampoco se hacen responsables de los electrodomésticos quemados producto de las fluctuaciones”, señaló.⁣

En su rueda de prensa, informó que el Zulia tiene un déficit de 300 megavatios. “No tenemos electricidad por culpa de la corrupción. Termozulia, que es el proyecto eléctrico más importante de la región, no genera los megavatios suficientes y por eso, dependemos del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo.⁣

Machado recordó que prometieron para el Zulia construir el Parque Eólico de la Guajira y cinco subestaciones encapsuladas para mejorar el Sistema Eléctrico Regional.⁣

“Promesas van y vienen, diferentes funcionarios del régimen nos han echado cuentos de cómo van a resolver la crisis eléctrica y lo único que ha ocurrido con el paso de los años es que se agudiza aún más la problemática. El Parque Eólico de la Guajira no prende ni un bombillo, mientras que las subestaciones encapsuladas son vertederos de basura”, destacó.⁣

En cuanto a las declaraciones ofrecidas por el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, las calificó como “una mentira más”.⁣

“Queremos solicitar un derecho de palabra ante el CLEZ para que junto a los legisladores que hacen vida en el hemiciclo podamos abordar esta problemática”, se lee en la cuenta de Instagram de presidencia Ve.

CACTUS24 21-03-22