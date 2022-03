Dybala dejará la Juventus a final de temporada

Anuncios Google

El mediocampista argentino del Juventus Paulo Dybala no renovará su contrato con el club turinés y saldrá este mismo verano de la entidad blanquinegra después de siete años en los que ha levantado cinco ‘Scudettos’, cuatro Supercopas de Italia y cuatro Copas de Italia.



Este lunes tuvo lugar un encuentro de más de dos horas en Continassa (ciudad deportiva del club) entre representantes de Dybala y del Juventus para reanudar las conversaciones por la renovación del jugador argentino, cuyo contrato expira en el próximo mes de junio pero, según informan los medios locales, las partes no lograron ponerse de acuerdo y no habrá renovación.

El jugador y el club habrían llegado a un principio de acuerdo el pasado mes de octubre pero las lesiones de ‘la joya’ podrían haber influido en el Juventus a la hora de reconsiderar la oferta inicial y proponer una diferente, que el ’10’ juventino habría rechazado.

A falta de tres meses para la conclusión del contrato todo apunta a que Dybala abandonará gratis el Juventus y equipos como el Inter de Milan, el Tottenham inglés, Barcelona o el Atlético de Madrid podrían estar interesados en hacerse con los servicios del atacante de 28 años.

