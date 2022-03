«The Batman» en China se hunden y esta es la razón

Anuncios Google

Las expectativas de The Batman en China se hunden. El estreno de Warner en el gigante asiático no será como se esperaba.

Según ha informado The Hollywood Reporter, el estreno de The Batman en China no va a ser exactamente como Warner Bros. Pictures esperaba. Mientras los cines estadounidenses y europeos comenzaban a regresar a una cierta normalidad, un brote de coronavirus ha atacado dos tercios de las provincias chinas y ha hundido la industria cinematográfica.

Se estima que, aproximadamente, el 30% de las salas de cine en China se cerraron temporalmente la semana pasada. Las regiones más afectadas son Shanghái y Shenzhen, importantes núcleos de población para el box office de DC Comics.

Los analistas de taquilla esperaban con muchas ganas el estreno de The Batman en China. Está programado para este viernes 18 de marzo y las estimaciones eran bastante positivas. Sin embargo, una fuente cercana a la película de Matt Reeves ha asegurado a THR que el último seguimiento realizado por Warner Bros Pictures sugiere una apertura muy pobre.

Un estreno radicalmente inesperado, con cifras mucho más bajas de las esperadas. Se habla de un estreno de entre 15 o 20 millones de dólares. El rango del que se hablaba anteriormente superaba incluso los 30 millones en su primer fin de semana.

En el apartado doméstico estadounidense, la cinta del Hombre Murciélago ha obtenido ya 245 millones de dólares. En todo el mundo está muy cerca de superar los 500 millones. El potencial y la esperanza de romper la barrera de los 1.000 millones o quedarse cerca de ellos pasaba por China. Ahora la situación ha dado un giro radical en los acontecimientos, revela el citado medio.

Cactus24 (16-03-2022)