Capriles: Las sanciones no dieron el resultado que queríamos

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, este jueves abogó por el levantamiento de las sanciones, que permitirían recuperar no solo la industria petrolera también los sectores productivos en su conjunto.

El exgobernador de Miranda reconoció que la Administración de Nicolás Maduro ha sabido sortear las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y países aliados; “no dio el resultado que queríamos”.

“Venimos de una política que no dio los resultados que queríamos. Las presiones, la congelación de cuentas (…) el gobierno supo sortear, no se produjo un cambio político. Pero eso no significa que se tiró la toalla en la búsqueda del cambio político”.

Capriles Radonski explicó que en la medida en que se incrementen los niveles de pobreza en el país, más lejos se está de un cambio político en Venezuela; ya que los venezolanos dependerían más de los recursos del Estado para su subsistencia.

“Yo siento que estamos como atrapados en dos extremos (…) dos gobiernos que no sirven. Un gobierno que te vendió la idea de un gobierno interino, que no tiene poder, que no existe. Existirá afuera en términos de la retórica, pero internamente no existe. Y otro gobierno que si tiene el poder, que te quita la electricidad (…)”.

En entrevista con Román Lozinski, transmitida por el Circuito Éxitos, afirmó que las restricciones comerciales y financieras contra el país solo beneficiaron a Rusia, quien aprovechó para ocupar el espacio dejado por Venezuela en el mercado petrolero internacional.

“El status quo hay que cambiarlo y no se trata de cambiar una persona por otra. Ojalá que el próximo paso sea recuperar la industria petrolera. Nuestros aliados naturales no son los rusos”.

Capriles Radonski agregó que los venezolanos abogan por un proceso de negociación exitoso, que permita recuperar el orden democrático en el país. “Hay que tomar decisiones sin miedo”, dijo.

Cactus24//17-03-2022