Aparece zuliana secuestrada por su esposo en Grecia

En septiembre del 2021, familiares de Virginia Amesty, reportaron su desaparición, alegando que su compañero sentimental la había aislado. La denuncia fue desmentida por Virginia, quien después de varios meses, no aguantó el maltrato y rompió el silencio

Parientes de la mujer tenían conocimiento de lo agresivo que era el esposo de Amesty, sin embargo, ella decidió irse con él a Grecia junto a sus dos niñas.

Una fuerte discusión entre la zuliana y su pareja, Mario Petropolous, conllevó a que dejara de comunicarse con sus allegados, acción que despertó la alarma entre su madre y hermana, quienes denunciaron su desaparición a través de las redes sociales. En ese entonces, la acusación fue desmentida por la afectada.

Luego de transcurrir seis meses de aquel altercado, Virginia Amesty realizó una grabación en la que confirmaba la agresión que sufrió por parte de su esposo.

«Esa que acabas de ver no era yo, ésta si soy yo, madre dos niñas. Fui víctima de abuso físico y psicológico por parte de mi esposo, por más de 15 años. Soy venezolana y me vine a Grecia para vivir mi vida con él. He sido golpeada, maltratada, humillada y afrontar esta situación ha sido muy duro para mí», comenzó a relatar la zuliana.

La mujer prosiguió diciendo: » Desde mayo del año pasado, comenzó a agredirme más fuerte. Hizo que perdiera toda comunicación con mi familia y al obtenerlo, me aisló por completo. Me golpeaba en público y en privado, me amenazaba con un arma de fuego que colocaba debajo de mi almohada y así transcurrió el tiempo hasta que el pasado mes de febrero decidí huir con mis niñas. Ahora enfrento un proceso legal porque él quiere quitármelas, no acepta que yo lo haya dejado y haya hablado mi situación»./Noticia al Día

CACTUS24 17-03-22