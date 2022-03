Datanálisis: La población venezolana dice que la oposición debe renovarse y cambiar estrategias

Anuncios Google

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, informó que según indicadores de la empresa la población venezolana identificada con la fórmula opositora piensa que debe existir un cambio a lo interno, así como un giro en las estrategias.

Así lo manifestó, durante entrevista concedida al Diario El Tiempo de Colombia, publicada este martes 15 de marzo.

La última encuesta de Datanálisis del mes de febrero hay dos datos muy llamativos: el primero es que 74 por ciento de la población rechaza las sanciones petroleras y busca que se haga un mecanismo de flexibilización, y eso es contradictorio con lo que ha dicho Juan Guaidó al gobierno de los Estados Unidos. Y también hay un importantísimo grupo de la población que quiere cambio en la oposición; 88 por ciento de los venezolanos dice que la oposición tiene que cambiar.

Al ser abordado sobre la figura de Juan Guaidó, el presidente de Datanálisis precisó que el dirigente opositor ungido por Washington, no representa ni controla a la oposición venezolana.

Lo primero es entender si en realidad cuando hablas de un solo grupo homogéneo, porque al final oposición y Guaidó, no necesariamente es lo mismo. Juan Guaidó es un líder fundamental de la oposición; sin embargo, la posición de la oposición, no es homogénea. Juan Guaidó no controla la oposición y tampoco representa a la mayoría de los partidos que hacen vida en la política venezolana.

¿Sobre las negociaciones en México?

Con relación al retorno de negociaciones entre el gobierno del presidente Maduro y sectores de las oposiciones del país, Luis Vicente León considera que todavía no se tiene un panorama claro; aunque sí pondera de manera positiva este tipo de mecanismos de consenso.

Es difícil hacer una proyección real en este momento porque todo está muy convulso. La visita de Estados Unidos yo la veo positiva como un mecanismo para reactivar las negociaciones en México y sirvieron para liberar al menos a dos presos, si solo sirvió para eso, ya valió la pena.

Cactus24//16-03-2022