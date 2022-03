La fuertes declaraciones de Pete Davidson a Kanye West: ‘Estoy harto de guardar silencio

Anuncios Google

El drama que se ha formado entre Kim Kardashian, Pete Davidson y Kanye West sigue escalando a nivel público y recientemente, la nueva pareja de la socialité ha salido a la carga en contra del rapero. La riña entre ellos ha tomado un nuevo giro y se ha convertido en la noticia del momento debido a una publicación hecha por David Sirus al compartir una serie de supuestos mensajes intercambiados entre ambos.

A groso modo, el integrante de Saturday Live Night le exige al ex de Kim que por favor trate de mantener las cosas en privado y que muestre cierto grado de madurez ya que durante los últimos meses el cantante ha hecho de conocimieto público todas sus diferencias con la madre de sus hijos.

“Soy yo, Skete, ¿puedes tomarte un momento y calmarte? Apenas son las 8 de la mañana y las cosas no tienen que ser así. Tomé la decisión de que no voy a dejar que nos sigas tratando de esta forma. Estoy harto de guardar silencio”, abre el diálogo Pete dirigiéndose a Kanye. “Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos”.

Del mismo modo, el humorista quiso confrontar de manera directa a su interlocutor al advertirle que no permitirá más faltas de respeto hacia la que es su actual pareja: “Madura de una vez”, le comentó.

Por su parte, Kanye lanzó una pregunta y queríá saber dónde se encontraba, a lo que Pete le respondió de manera provocadora y resuelta: “En la cama con tu esposa”, seguida de una selfie que apoyaba su afirmación.

A pesar del incómodo momento, Pete le ofreció brindarle ayuda emocional al comentar que él mismo en algún momento tuvo asistencia profesional y terapia para poder calmar esas inquietudes que tanto lo agobian, reseña la información de Hola.

“Yo también lucho con problemas mentales. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse de recibir un poco de ayuda. Serás más feliz y estarás en paz”, resaltó Davidson.

En un acto solidario y empático, el también actor de 28 años señaló que a pesar de todo le tiene respeto a Kanye porque es padre de 4 pequeños quienes son los más afectados en este tipo de malosentendidos parentales.

“He evitado que ‘SNL’ hable de ti o se burle de ti, algo que llevan meses queriendo hacer. He evitado que los demás hagan chistes sobre ti en sus monólogos porque no quiero que el padre de tus hijas quede mal. Te cubro las espaldas aunque me trates mal porque quiero que todo vaya bien. Pero si sigues presionándome como lo has hecho en los últimos seis meses, voy a dejar de ser amable”.

Finalmente, Pete insistía en quedar con él en privado para hablar. A esta invitación, Kanye solo contestó que, si quería verle, se pasara por el ‘Sunday Service’ o sus misas de domingo.

