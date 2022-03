Venezolano Orluis Aular suma su primera victoria del año en Portugal

Anuncios Google

Orluis Aular, le dio a su equipo, el Caja Rural RGA español, la primera victoria de la temporada tras ganar este domingo 13 de marzo la Clássica da Arrábida en Setúbal, Portugal, con tiempo de 3 horas 40 minutos y 31 segundos.

El yaracuyano con presencia en Tokyo 2020 se impuso en el sprint final de Setúbal y así consiguió la primera victoria de la temporada tras la gran carrera de su equipo.

“Salimos con la idea de meter a un corredor en la escapada para no tener que llevar el peso en el pelotón. Una vez que vimos que se llegaría al sprint, el equipo me arropó muy bien y pude rematar todo el trabajo. Mis compañeros endurecieron el ritmo en el repecho previo a la llegada en Setúbal para evitar que el grupo fuera muy numeroso. Lancé el sprint desde lejos porque me veía con fuerzas, y por suerte pude conseguir la victoria”, resumió el criollo al término de la carrera de un día que contó con cuatro altos de montaña a lo largo de 161.8km.

Luís Gomes (Kelly – UDO) y Luis Mendoza (Glassdrive Q8 Anicolor), ambos portugueses, escoltaron en el podio a Orluis como el mismo tiempo.

