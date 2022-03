«¡Queremos gasolina!»: protestan los pescadores artesanales de Punta Cardón «seis semanas sin pesca y con hambre»

Anuncios Google

Un grupo de pescadores artesanales de la localidad de Punta Cardón, salió a protestar este lunes 14 de marzo para exigir a las autoridades en competencia en el suministro de combustible para continuar con su faena diaria en el mar.

Hoy, 14 de marzo Día Internacional del Pescador Artesanal, los hombres y mujeres del mar celebran su día en la desidia por falta del preciado hidrocarburo para llevar comida a sus hijos, familias y pueblo que por más de seis semanas están paralizados, así lo indica Magaly González Marín, representante de la asociación de pescadores Compa de Punta Cardón.

De igual forma, Bello González, pescador por más de 60 años de trayectoria, enfatizó que debido a la falta del suministro de gasolina está afectando el cese de la actividad artesanal de la pesca en la localidad, y la migración de la misma.

Al mismo tiempo, indicó que tanto el gobierno y la oposición no están creando alianzas para que la situación del pescador de la zona se solvente. «Si el pescador no pesca no comen», indicó el adulto mayor.

Por su parte, Juan carlos Gómez de Avanzada Progresista de Carirubana, señaló que es necesario que el gobierno de Víctor Clark, el ministerio de Pesca y de Petróleo deben garantizar el combustible a los pescadores del municipio Carirubana para que ellos cumplan con su faena para poder seguir incentivando la economía productiva en la jurisdicción.

Y al mismo tiempo, instó al Gobierno de hacerse responsable del derrame del crudo que proviene de la avería del viaducto de PDVSA que está afectando el ecosistema marino de las costas desde el Golfete de Coro.

También se conoció que toda la red de pescadores artesanales de la península se sumaron en protesta en el día de hoy denominado «bidones vacíos»

Fotos cortesía/Abdel González

Cactus24 (14-03-2022)