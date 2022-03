Exreina venezolana Carmen María Montiel ganó las primarias republicanas en Texas

Anuncios Google

La exreina de belleza venezolana Carmen María Montiel ganó las primarias republicanas del Distrito 18 de Texas en su periplo por llegar al Capitolio, en Washington.

Blom

De acuerdo con una publicación de The Big Red Consulting, la venezolana nacionalizada estadounidense obtuvo su derecho a dar el siguiente paso (la elección general de dicho estado) con casi 11 mil votos.

De su lado, Montiel compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Celebramos la victoria de Carmen María Montiel por su lucha contra el crimen desenfrenado, la trata de personas, la inflación y la dependencia del gobierno que lamentablemente se han convertido en el sello distintivo del Distrito 18 del Congreso de Texas”.

Montiel es politóloga, presentadora y periodista nacida en el estado Zulia.

En 1984 ganó el concurso de Miss Venezuela y representó al país en el certamen Miss Universo 1984, celebrado en Miami, Florida, donde obtuvo el título de 2ª Finalista.

Este triunfo le sirve para dar el siguiente paso, la elección general del estado.

Montiel, quien en los últimos años no solo ha enfrentado luchas en la política, sino también en su vida personal, continuará en su carrera política. Esta, no obstante, no es la primera vez que optaba por este puesto. En 2017 lo intentó y perdió la primera elección por mil votos./Primicia.

Cactus24 (11-03-2022)