Video: Turista quedó atrapada en el tobogán acuático de un crucero

Una pasajera de un crucero se llevó el susto de su vida después de quedar atrapada en el enorme tobogán acuático, suspendido sobre el océano. El terrible video se viralizó en TikTok y ya cuenta con más de 15 millones de visitas.

En las imágenes compartidas, muestra el mal rato que pasó una bañista en las atracciones Ocean Loops a bordo del crucero Norwegian’s Cruise Lines.

Se trata de un tobogán cerrado con dos bucles que envía a los veraneantes desde un punto alto de la cubierta en un viaje a toda velocidad sobre el mar como si se tratara de una montaña rusa, precisa el diario estadounidense New York Post.

Sin embargo, en el video viral se aprecia cómo la mujer pierde el impulso inicial con el que iba al arrojarse y no pudo completar el trayecto al llegar a la curva inferior. Al ver que ya no podía avanzar, intentó volver por donde vino, pero al final decidió permanecer sentada.

#Insólito Se tiró en un tobogán de agua en un crucero y quedó atrapada

Leer más en https://t.co/hzKdeTXJjN pic.twitter.com/ixKKPXpcd1 — El Comodorense (@ElComodorense) March 9, 2022

Afortunadamente, la pasajera pudo salir sin que tuvieran que intervenir los servicios de emergencia. “La señorita no quedó atrapada por mucho tiempo en el tobogán acuático. Hay una compuerta lateral por la que pudo salir de inmediato”, señaló la tiktoker a FOX News.

Asimismo, dijo que todo esto ocurrió “tan rápido” que para el momento en el que ella se acercó más para ver si necesitaba ayuda, “ella ya había salido y estaba lista para arrojarse de nuevo” por el funcional tobogán acuático, como demostró en un posterior video.