Juicio de Ángela Aguirre no se podrá repetir (+Detalles)

Este 23 de marzo se cumplen tres años desde que Ángela Aguirre fue reportada como desaparecida por un grupo de personas que la acompañaban en el cumpleaños de José Alberto Cedeño en el Club Ítalo de Puerto Ordaz.

Lo demás es historia, el femicidio de la adolescente de tan solo 16 años conmocionó a la opinión pública y trazó un hilo de confusión, misterio y acusaciones entre los implicados y sus familiares que, hasta el sol de hoy, no ha terminado. Pese a que cinco de los siete imputados por la muerte de Ángela fueron liberados en septiembre pasado, aún quedan cabos sueltos, y una fuente ligada al caso aseveró que no queda más nada por hacer porque el juicio no puede repetirse, pese a lo que quiera la familia Aguirre: que todos se mantengan tras las rejas.

Desde el primer día en que Ángela desapareció de la vista de sus padres, su foto y su nombre recorrieron las redes sociales. La adolescente de sonrisa encantadora y rostro iluminado se convirtió en la imagen de los femicidios y la violencia contra la mujer en el año 2019. Pero para muchos escépticos solo se trataba de una historia de terror y rumores: entre siete personas la violaron, la golpearon, le ocasionaron la muerte y la lanzaron al río Caroní.

Precisamente eso fue lo que no pasó, según el juicio que duró casi dos años y que culminó en la liberación de 5 de los imputados y originó que el principal imputado, José Alberto Cedeño y el dueño de la lancha La Kaki, José Zorrilla hayan sido condenados a 29 años de cárcel por haber cometido femicidio agravado y femicidio agravado en grado de cómplice necesario.

«Cumpliré tres años preso por algo que no hice»

José Alberto Cedeño es el principal acusado del femicidio de Ángela Aguirre, El Cooperante lo entrevistó en exclusiva el pasado mes de agosto y este aseveró que es inocente, al contar su versión sobre lo qué pasó aquel sábado 23 de marzo de 2019.

Hace unos días, El Cooperante pudo conversar vía telefónica con el joven quien hoy tiene 20 años -el día que desapareció Ángela estaba cumpliendo 18 años- y este reiteró que es inocente y que está cansado de estar tras las rejas por algo que no hizo.

«Ahora todo es muy confuso, estamos esperando que unos magistrados decidan si ratificarán la libertad para quienes fueron liberados o aceptarán la apelación de ambas partes. Pero todo el tiempo que ha pasado desde octubre y nada ha avanzado. Todo esto es una pesadilla porque celebramos su liberación, pero nosotros también somos inocentes», enfatizó Cedeño.

Actualmente, él y José Zorrilla están recluidos en la cárcel Rodeo II, Guatire, estado Miranda. «La corte ya conoció a los muchachos y no puede conocer dos veces una misma causa y nosotros reacusamos y estamos esperando que nombren una sala accidental y nombren a los magistrados que decidirán qué pasará con nosotros. Mire todo el tiempo que ha pasado y nada», rechazó.

En esta oportunidad, Cedeño recordó que durante el juicio que duró más de un año, fueron evacuadas diversas pruebas que demostraron su inocencia: el audio falso sobrea violación por el cual quitaron ese delito, la segunda autopsia que fue realizada por el equipo especial que envió el Ministerio Público que demostró que nadie lastimó a Ángela, que nunca fue violada y que todo fue un accidente porque se ahogó».

«Todos los expertos que explicaron que se trató de un accidente, las llamadas telefónicas a los cuerpos de seguridad donde nosotros avisamos sobre la desaparición. Todo deja claro que se trató de un accidente, pero insisten en encarcelar a personas inocentes».

¿Qué le pasó a Ángela Aguirre?

El 23 de marzo de 2019, Ángela Aguirre desapareció luego de salir con unos amigos para celebrar el cumpleaños de José Alberto Cedeño en el Club Ítalo-Venezolano de Ciudad Guayana.

De allí salió en una lancha junto a otras siete personas a hacia la isla La Terecaya, pese a la prohibición de salida de las embarcaciones. ​

Ángela perdió contacto con su madre a las 8:00 p.m. Horas después la mamá de José Alberto le llamó para decirle que «la niña se había caído de la lancha y no la encontraban».

Su cuerpo fue hallado por los equipos de rescate flotando, con su traje de baño y salvavidas puesto, a casi ocho kilómetros río arriba, contracorriente, en adyacencias del Balneario El Rey del río Caroní, en Puerto Ordaz, después de tres días de búsqueda.

El Tribunal Primero de Juicio Contra la Violencia de la Mujer del Área Metropolitana de Caracas inició el juicio por el feminicidio de la adolescente el pasado 21 de octubre de 2020, luego de que el caso fuera trasladado a la capital para evitar irregularidades en el proceso.

El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico publicó el 26 de marzo de 2019 en su cuenta de Instagram que la causa de muerte de Aguirre fue por asfixia mecánica por inmersión con lesiones en las partes íntimas y hematomas, según información citada por la periodista Anaísa Rodríguez para El Cooperante.

Días después, se hizo una segunda autopsia y el 29 de marzo Rico ofreció una rueda de prensa desde la Subdelegación Ciudad Guayana, en la que reveló que el cuerpo de la joven estaba boca abajo y por la posición se generó la lividez postmortem (coloración rojiza-amoratada debida a una acumulación de la sangre en esas zonas), además de rigidez cadavérica y la saponificación (abombamiento del cadáver), recuenta El Cooperante.

