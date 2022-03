Mujeres trans permanecen atrapadas en Ucrania porque su identidad no coincide con su pasaporte

Anuncios Google

Actualmente, mujeres trans están atrapadas en Ucrania porque su identidad no coincide con sus pasaportes.

Tal es el caso de Zi Faámelu de 31 años, quien nació que creció en Crimea, pero actualmente vive en Kiev, la capital de Ucrania.

Faámelu dijo que no puede salir del país y ahora se encuentra en su departamento con las luces apagadas y quedándose sin comida mientras estallan los disparos afuera.

Faámelu, quien es transgénero, teme que si se va, la tensión del conflicto en curso la hará más susceptible a la violencia. Ya que si llega a la frontera de un país vecino que ofrece refugio, no está segura que la dejen entrar, pues su identificación de pasaporte no coincide con su género.

La comunidad LGBTQ se ha vuelto más visible y aceptada a lo largo de los años, pero para las personas transgénero, es más complicado, según el diario CBS News.

«Este no es un lugar muy amigable con el arco iris. … Las vidas de las personas trans son muy sombrías aquí», dijo Faámelu. «Si tienes un género masculino en tu pasaporte, no te dejarán ir al extranjero. No te dejarán pasar».



Durante años, las personas transgénero en Ucrania que querían ser reconocidas legalmente tenían una larga lista de pasos que tenían que seguir para hacerlo. Según Human Rights Watch, el gobierno ordenó que las personas transgénero se sometieran a una extensa observación psiquiátrica y bajo cirugía de reasignación de género para obtener documentos legales que se alinearan con su género.

Pero Faámelu se rehusó a pasar por eso. «Esto es humillante para el mundo (…) Decidí mantener mi pasaporte, mantener al hombre en mi pasaporte, y ahora no puedo salir de este país. Una guerra dentro de una guerra, verdaderamente».

Como se recordará, Ucrania ha prohibido a todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años salir del país, esto como parte de la búsqueda de reservistas y reclutamiento de ciudadanos que puedan cooperar en la defensa ante el ataque ruso.

Por ahora, Faámelu se centra en ser optimista: que encontrará una manera de salir a salvo y que Ucrania tendrá éxito en defenderse de la invasión rusa.