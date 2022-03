Un policía le da el alto y lo sorprenden con uno de los anuncios de embarazo más originales

Anuncios Google

Es muy divertido ver los anuncios de embarazo que preparan algunas mujeres para sus parejas. Las reacciones de sorpresa (y en ocasiones nervios) del papá y de la familia nos sacan siempre una sonrisa.

Blom

magina que vas en el carro con tu mujer y sin motivo aparente, un policía te da el alto. Te orillas y al acercarse el policía te dice que te detuvo porque llevas a un niño pero no tienes la silla para el coche. Así fue como sorprendió una mujer a su esposo con la noticia de su embarazo.

En un vídeo publicado en redes sociales, un hombre iba conduciendo con su esposa cuando fueron detenidos por una patrulla. Al orillarse el oficial de policía resultó ser un conocido de la pareja, por lo que se saludan de manera amigable.

Luego de unos minutos, el oficial le pide los papeles del carro y el hombre se lo entrega, el uniformado le dice que esta infrigiendo la ley, por no no traer la silla para bebé en el auto. El futuro padre voltea para comprobar que no traen a nadie más en el carro y no se ha dado cuenta aún de lo que se trata, en ese momento su esposa saca una muestra de embarazo y se la muestra.

El hombre se sorprende y de la emoción lo que hace es reír de manera incontrolable.

Algo similar ocurrió hace varios años, cuando un veterano de guerra se enteró de que iba ser papá con un anunció original.

Cactus24 (08-03-2022)