Joven fue acusado de violar una abuelita de 80 años en Miami

Luis Felipe González, de 24 años, fue detenido en el condado Lee, en el suroeste de Florida, y está pendiente de ser trasladado a Miami, informó hoy la Policía de esta ciudad.

González, que había sido descrito por las autoridades como un agresor “despiadado y peligroso”, afronta varios cargos, entre ellos “agresión sexual, secuestro, detención ilegal y abuso de una anciana”.

La víctima le dijo a la policía que estaba en el área cuando el sospechoso se le acercó por detrás y la arrastró hasta la parte trasera de un edificio donde la agredió sexualmente.

Tras el asalto, la víctima fue a un negocio cercano y llamó al 911.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra al agresor sexual, cuando su identidad aún se desconocía, momentos después de la supuesta violación abrochándose los pantalones y dirigiéndose a un automóvil que luego abordó.

“El sospechoso conducía un Chevy Malibú plateado. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones oscuros. Tenía una barba completa”, alertan las autoridades.

