Las ventas de carne y pollo en el Mercado Nuevo de Coro: Vendedores estiman alza en precios

Este lunes, los comercios del mercado nuevo de Coro estaban vacíos. Muy pocos compradores en los establecimientos de carne, hortalizas, pescados y servicios de alimentos y bebidas, se apreciaron a inicios de semana. Según los vendedores, el primer trimestre del año 2022 ha sido muy “difícil”.

Un kilo de carne cuesta desde 20 hasta 25 bolívares (5, 8 dólares según la tasa BCV), y un kilo de pollo varía en precios de acuerdo a la competitividad de los comercios, desde los 25 hasta 80 bolívares (18 dólares tasa BCV), los compradores priorizan la carne molida y el hígado de pollo detallado. La compra tiene un techo de hasta 10 bolívares, según las posibilidades de los compradores.

“La gente se lleva poco, 10 de molida o menos”, dice un carnicero.

Las ventas están bajas

Los dueños de establecimientos de carne, consideran que las ventas han bajado desde el mes de octubre del año 2021. Algunos estiman que pueda haber un alza en los precios si el dólar aumenta tras el nuevo salario mínimo anunciado por el ejecutivo nacional, pero de mantenerse el precio del dólar americano por debajo de los 5 bolívares, los precios se mantendrían.

“Las ventas están horrible, lo que más se vende es la carne molida y bistec, desde el año pasado estamos así”, comentó Verónica García, encargada de unos de los establecimientos de carne ubicado en el pasillo principal del mercado nuevo.

La falta de papel moneda en bolívares y dólares, es otro factor que influye en la compras de un coriano.

«No puedo comerme un pollo«

Martha Chirino (nombre ficticio por solicitud del entrevistado) es dueña de una carnicería. Vive en el sector La Negrita, viaja todos los días al mercado nuevo y paga el pasaje con carne cuando no tiene papel moneda.

“Yo no puedo comerme un pollo en mi casa y soy dueña de esta nevera llena de carne, si me como un pollo no tendré como pagar la mercancía”, dijo.

Para Martha, el ciudadano ha priorizado la compra de vegetales, granos y hortalizas.

“Desde pequeña mi mamá vendía carne, jamás había vivido esto que siendo dueña de una carnicería, me toca por las noches comer arroz solo para salvaguardar el negocio”, narró.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Iies-Ucab) en su Informe de Coyuntura Venezuela-Febrero 2022 proyectó un crecimiento económico de 8,6 % durante este 2022, impulsado por la recuperación en la producción y exportación de petróleo y por la dinamización de varios sectores de la economía, sin embargo, la situación se agrava en la capital falconiana.

