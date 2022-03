Ricardo Montaner reacciona al nuevo tema de Residente en contra de J Balvin

Anuncios Google

El cantante venezolano Ricardo Montaner reaccionó al tema del rapero Rene Pérez (Residente) contra el cantante urbano José Osorio Balvin (J Balvin).

Para Montaner, lo conocido también en el genero urbano como “tiradera” fue una masacre “innecesaria” y un “despilfarro de talento”.

“He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió el venezolano en su cuenta Twitter.

Asimismo, Montaner envió un mensaje de unión a ambos artistas por medio de unos versos en forma de rima.

“Yo no se de regueton, ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia,al que barre,al que vende flores, al humilde, al patriota ,al cartonero pobre (…) El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, dijo el baladista.

“Algún día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón , habla la boca”, agregó.

El tema de Residente contra J Balvin fue publicado el jueves 03 de marzo en Youtube y se ha hecho viral en todas las redes sociales. Hasta el momento el artista colombiano no ha respondido al tema.

