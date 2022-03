AMLO: México no enviará armas a Ucrania, sí ayuda humanitaria

Anuncios Google

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no enviará armas a Ucrania como le fue solicitado a través de una carta por legisladores del país europeo. El mandatario fue tajante al decir que México no apoyará de esa forma, mas sí lo hará con ayuda humanitaria y protección para los ciudadanos en la medida que le sea posible.

Blom

Durante el cierre de la conferencia de prensa matutina de este viernes cuatro de marzo, el presidente lanzó: “Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Somos pacifistas. Se le dará protección y ayuda humanitaria”, luego de ser cuestionado sobre qué respuesta daría al requerimiento.

En una misiva entregada por la embajadora Oksana Dramaretska a legisladores del Senado y dirigida a su presidenta Olga Sánchez Cordero, el parlamento de Volodímir Zelenski pidió de manera urgente apoyo bélico. Entre sus peticiones específicas estuvieron: armas guiadas antitanques, lanzagranadas, cascos y chales antibalas.

“Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos (para) hacer retroceder al enemigo. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos”, se lee en el comunicado.

SRE podría enviar segundo avión por familias mexicanas

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que cuenta con la autorización del presidente López Obrador para coordinar, en caso de ser necesario, un segundo vuelo y traer a México a ciudadanos y familias connacionales que se encuentren en territorio ucraniano.

“Si es necesario, sí lo habría (otro vuelo). Si se requiere ir por familias mexicanas que tengamos que traer. Vamos a seguir operando desde la frontera entre Rumania y Ucrania, ya que Kiev tiene cada vez condiciones más difíciles y hay otras familias llegando”, dijo Ebrard.

En el marco de la llegada del avión de la Fuerza Aérea a la Ciudad de México con tripulantes asistidos como consecuencia del conflicto armado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó el trabajo realizado por las instituciones y los diplomáticos Olga García y Guillermo Ordorica.

En total, fueron repatriadas 81 personas: 44 mexicanas, 28 ucranianas, siete ecuatorianas, una peruana y una australiana.

Sin sanciones a Rusia

De la misma forma, Ebrard reiteró la posición de México de no implementar sanciones unilaterales a Rusia, así como de su política de no intervención e intención de resolución pacífica de los conflictos. El canciller aseguró que se apegará a los protocolos de Naciones Unidas en caso de que el organismo sí imponga castigos.

“México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean multilaterales que aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, no hay ninguna ambigüedad”, comentó el diplomático.

El martes primero de marzo, López Obrador lo adelantó. Sin dejar de condenar la invasión militar del ejército ruso en territorio ucraniano, el mandatario descartó penalizar al gobierno de Vladimir Putin de manera directa. “No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, dijo.

Cactus24 04-03-22