Opciones para este Carnaval en la ciudad de Coro con poco presupuesto

Anuncios Google

La ciudad de Coro es una de las más antiguas de Venezuela, rumbo a sus 500 años sigue siendo atractiva para sus habitantes y visitantes sobre todo en épocas de vacaciones o en asuetos como el Carnaval.

Blom

En el centro de la ciudad, están ubicadas la mayoría de las edificaciones que forman parte de la poligonal Unesco. Además de edificaciones gubernamentales, establecimientos económicos y zonas residenciales. Hasta 10 plazas están disponibles en el centro de la capital falconiana: Plaza Linares, Plaza Simón Bolivar, Plaza Juan Crisostomo Falcón, Plaza Ezequiel Zamora, Plaza Tirso Salaverria, Plaza Juan de Ampies, Plaza San Clemente y plaza Sucre.

Aunque Coro es patrimonio mundial de la humanidad, una parte de sus habitantes vive cerca del centro, hay quienes pocas veces lo frecuenta o que, incluso, nunca lo han visitado, la primera opción siempre ha sido ir a las playas.

Son muchas las edificaciones patrimoniales dentro de la zona colonial de Coro, aún existen espacios culturales por conocer o reconocer. Aquí 3 opciones para aprovechar el carnaval en la ciudad de Coro con poco presupuesto:

Zona colonial

Dentro de la variedad de lugares históricos, el destino que tiene mayor demanda es la zona colonial de Coro sobre todo por la variedad de museos, iglesias católicas, teatros, espacios para la exposición de artesanía y gastronomía; conciertos musicales y exposición de personajes históricos que permiten conocer y apreciar los hechos históricos del cual Coro fue escenario.

Los guías turísticos coinciden que hay muchos adolescentes y jóvenes que desconocen la historia venezolana registrada y conservada en la capital falconiana. A pesar de las recientes restauraciones al patrimonio, un significativo número de falconianos no conocen las riquezas de la historia y exposiciones de arte del siglo XX que se conservan para su exhibición en los edificios antiguos de la ciudad.

Entre los museos y edificios coloniales que mantendrán sus puertas abiertas durante el asueto de carnaval son: Museo Alberto Henrique (9:00 am – 7:00 PM), Museo de Arte Coro (8:00 am – 4:00 pm), Casa del Sol y Casa de las Ventanas de hierro (3:00 – 8:00 pm), Museo Arquidiosesano de Coro (9:00 am – 12:00 PM / 4:00 PM A 8:00 PM), Balcón de los Arcayas ( 3:00 – 8:00 pm).

La entrada será gratuita a estos espacios donde se espera una agenda cultural en cada edificio.



Paseo Talavera de Coro

El paseo Talavera ha sido uno de los espacios más urbanos de casco central de Coro. Se trata de una caminería de al menos 100 metros de largo por 20 de ancho. Durante el recorrido se encuentra el Banco de Venezuela, La Catedral de Coro, el Museo de Arte Contemporaneo, Museo Alberto Henríquez, Cine teatro Miranda, la casa del doctor, Albert Smith, Balcón de los Senior y una variedad de edificios coloniales para el disfrute de la familia.



Paseo Indio Manaure y Paseo Independencia

Fue remodelado hace meses por el gobierno del estado Falcón. Es un paseo con abundantes árboles, bancos, césped y espacios para conversar. Su nombre se debe en homenaje al indio Cacique Manaure. Una estatua de él que está ubicada al extremo del paseo, a tan solo metros del Arco de la Federación.

Sin embargo, este paseo se conecta por tan pocos metros con el paseo Independencia donde hay diversos comercios, edificaciones modernas y parques para niños. Durante el recorrido, se aprecia personas haciendo actividad física, se encuentra la plaza Bicentenario, Fuente La Victoria, Plaza Los encuentros, Plaza 24 de Julio, Monumento a la Federación Venezolana.

En los espacios modernos habrá actividades culturales, conciertos y actividades recreativas para quienes opten por quedarse en la capital de Falcón.



Parque Nacional Médanos de Coro

Para disfrutar de un atardecer en arena, hay dos formas de llegar a las dunas del Parque Nacional Médanos de Coro. La primera es al finalizar el recorrido del Monumento a Las Madres y la segunda por la carretera Coro-Punto Fijo.

En ambos puntos las familias pueden jugar, pasear sus mascotas, tomarse fotos, comprar dulces de leche y tomar alguna cocada.

Pese la inflacción en la región occidental, la ciudad de Coro ha vivido una pequeña transformación en cuanto a imagen y sitios de esparcimiento. Una tarde de familiar puede costar hasta 50 dólares, de acuerdo a los hábitos de consumo del grupo familiar.

Según la Secretaría de cultura de la Alcaldía de Coro, el transporte estará laborando hasta las 6:00 pm. Sin embargo, una familia tendrá que caminar largos kilómetros de regreso a casa por falta de un sistema de transporte turístico que amplíe el horario de los ciudadanos que deseen hacer los recorridos de noche.



Redacción Jhonattam Petit – Corresponsalía en Coro