Denuncian falta de colectores útiles para tratar las aguas servidas en Coro

Anuncios Google

El presidente del Centro de Ingenieros del estado Falcón, Eulman Moncada, explicó que el desborde de aguas negras en la capital falconiana es producto de la falta de colectores útiles.

Blom

Desde inicios de año, las comunidades han salido espontáneamente a protestar contra los malos olores y la contaminación que ha generado la falta de servicios públicos óptimos en la capital falconiana.

«Lo que está pasando es que prácticamente todos los colectores vencieron su vida útil, ha crecido la ciudad, las tuberías deberían ser de mucho más diámetro y hay muchos problemas porque no se ha invertido donde se debe invertir», declaró.

Califica de grave el desbordamiento de las aguas servidas en la ciudad de Coro. Aunque no precisó un estimado de colectores dañados, aseguró que la hidrológica falconiana tiene cifras de la cantidad de colectores que deben ser sustituidos. A su juicio, Andrés Maldonado, presidente de Hidrofalcón, no está invirtiendo el dinero de las facturaciones en equipos que fortalezcan los trabajos de drenaje.

«Aquí lo que falta es voluntad para resolver los problemas, yo puedo seguir denunciando, pero necesitamos acciones (…) fui en varias oportunidades para abogar por el sector San Bosco que tiene una laguna de aguas negras, me recibieron unos colegas y me informaron que no tenían una manguera para este caso», contó Moncada.

En cuanto al inicio del Plan «Miranda sin botes» encabezado por la alcaldía de Miranda, se informó de la limpieza de 15 bocas de visita en los barrios Cruz verde y avenida Sucre. Según la cuenta instagram del burgomaestre, Henry Hernández, las próximas calles en ser atendidas son: El Tenis, Colombia y Alí Primera.

Moncada calificó de insuficientes las acciones gubernamentales por la «poca voluntad para lanzar un verdadero plan que acabe con tantos años en aguas servidas», según sus apreciaciones. «Se cobra por todo, los recursos que cobra Hidrofalcón deben estar ahí para comprar maquinarias», reflexionó.

Moncada instó a crear una mesa de trabajo multidisciplinaria entre la alcaldía, hidrofalcón e ingenieros hábiles en la materia.



Redacción Jhonattam Petit – Corresponsalía en Coro