Maluma fue atacado por su perro dóberman

Maluma ha demostrado el amor que le tiene a sus mascotas. Y a pesar de un reciente incidente con uno de sus perros, el cantante demostró que la lealtad no viene solo de los animalitos sino también de sus amos.

A través de sus redes sociales, Maluma ha compartido mucho sobre sus tres perros: Buda, Bonnie y Clyde. El primero, un dóberman que tiene un imponente porte que provocaría un susto para cualquiera, incluso para el cantante colombiano que recientemente tuvo un accidente con él que le provocó una herida en el rostro.

Y es que fans mostraron su preocupación al ver que Maluma apareció en sus historias de Instagram, con una herida en la frente, causada por su perro Buda. Así lo explicó el cantante quien defendió al perrito pero confesó que sí se había tratado de un ataque.

«La triste realidad es que ‘Buda’ me mordió, pero fue de susto, no de agresividad […] Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado», explicó Maluma quien aseguró que todo se trató de un accidente y dijo que no hay resentimiento hacia el perro y solo invitó a sus seguidores a que tomen precauciones, incluso con sus mascotas. «Él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado, que a cualquiera le podría pasar», concluyó.

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022