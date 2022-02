El matrimonio entre un sacerdote y una monja, una historia de amor que supera la ficción

Anuncios Google

El amor entre un sacerdote y una monja ocupa por estos días los titulares del mundo. Aunque la historia de Mercedes Tarragona y Daniel Genovesi nació en Argentina, su romance se ha vuelto inspiración para un libro y posiblemente una miniserie.

Blom

En entrevista con el diario La Nación, la pareja, que hoy tiene dos hijas de 23 y 26 años, habló con lujo de detalles de su idilio que supera la ficción, cita Noticias Caracol.

Mercedes y Daniel se conocieron a la edad de 22 y 26 años, respectivamente, en la ciudad Venado Tuerto, provincia de Santa Fé. Ella era monja de la congregación Mercedarias del Niño Jesús y él, un sacerdote católico. Daniel escribió un libro autobiográfico y hay una productora estadounidense interesada en llevar la historia a la pantalla.

“Lo que pasó fue que yo vivía en una cajita y estaba bien en esa cajita, pero cuando conocí a Daniel, él me fue abriendo ventanas”, dijo Mercedes al diario argentino.

Por su parte, Daniel aseguró que todo empezó sin siquiera darse cuenta: “Comenzamos trabajando juntos y en el andar fue creciendo un afecto. Hasta ese momento yo estaba muy feliz y completo con lo que estaba haciendo, con mi trabajo, con la comunidad, con las actividades que tenía”.

Pero poco a poco ambos empezaron a sentir que el deseo de verse, encontrarse y estar juntos crecía cada vez más.

Tiempo después Mercedes renunció al convento, pero el destino los volvió a reunir.

“Siempre que nos encontrábamos, creíamos que iba a ser la última vez. Daniel me dice: ‘venite a Venado Tuerto que trabajamos en la diócesis, el obispo está de acuerdo’. Y yo voy. Daniel seguía siendo sacerdote cuando nos encontramos; yo ya había renunciado”, relató Mercedes.

Ella pensó que ya Daniel no la quería más, porque él estaba en el sistema y ella se había quedado por fuera. Sin embargo, no fue así. Genovesi dijo que lo que le cautivó de ella “fue su forma de ser, su personalidad. Entonces, que hubiera cambiado de ropa no cambiaba lo que me había atrapado”.

Al año de ella dejar la congregación, Daniel renunció al clero para iniciar una vida junto a Mercedes. Decidieron empezar de cero e irse a vivir a Buenos Aires.

“Queríamos comenzar, lo mejor posible, una historia nueva. Y con esa historia nueva empezamos a estudiar y a trabajar”, contó Daniel.

Pero no fue un inicio fácil. Ambos tenían una experiencia muy amplia en el ámbito religioso, sin embargo, fuera de allí no sabían mucho del mundo, admitió Mercedes.

“Tuvimos que aprender una vida de trabajo, una vida de pareja, una vida sexual, una vida afectiva”, expresó.

Ella quedó en embarazo, pero perdieron a su hijo. El bebé murió a las dos horas de nacido.

Tras siete años de vivir en Buenos Aires, la pareja se convirtió al anglicanismo, donde Daniel encontró la forma de poder ejercer el sacerdocio y tener su familia.

En 2013, Daniel le escribió una carta al papa Francisco sobre su historia de vida y tuvo la fortuna de ser correspondido con una respuesta de su parte. “Es fuerte que la persona que se encuentra en el punto más alto de la organización diga ‘lo que decís es real, tenés razón’. Requiere mucha humildad y, al mismo tiempo, es muy liberador”, afirmó.

En la actualidad, Mercedes tiene 53 años y Daniel 57. Viven en Punta del Este, Uruguay, donde él ejerce como obispo anglicano. Ella es especialista en psicogenealogía y master en programación neurolingüística, mientras que Daniel estudió psicología, es MBA en dirección de recursos humanos y tiene un profesorado en teología y filosofía, indicó La Nación.

Fundaron el Instituto del Alma (Soul Institute), en el cual ayudan a personas de todo el mundo como terapeutas.

Cactus24 (22-02-2022)