Venezolano Ángel Rodríguez ganó ante Mark Urvanov en eliminatoria WBA

Anuncios Google

Logró derrotarlo por Decisión Dividida (113-115; 116-112; 112-116).

Por el momento Rodríguez 20(10KO)-1 se situó en la parte alta de ranking venciendo por cuestionable decisión dividida una eliminatoria contra el ruso Mark Urvanov 20 (10KO)-3-1, analizó la página @BastionBoxeo.

Las acciones se estaban desarrollando bastante tácticas hasta que en el segundo asalto Rodríguez estremeció con una mano diestra a Urvanov, produciéndose entonces algunos peligrosos intercambios. Con todo, Rodríguez no aprovechó la situación, y el duelo se volvió a enfriar mucho, pudiendo utilizar Urvanov entonces algunos jabs y esquivas de cintura que decantaron las acciones ante su rival, que se mostró bastante inactivo.

Angel Rodriguez defeated Mark Urvanov by split decision during their World Boxing Association (WBA) super featherweight eliminator bout in Ekaterinburg, Russia. Congratulations 🥊🔥

📸 RCC Boxing#Boxing #Boxeo #WBA #WBABoxing #UrvanovRodriguez pic.twitter.com/9J6fzpTVSu

— WBA Boxing (@WBABoxing) February 19, 2022