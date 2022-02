Responde tus dudas sobre el COVID-19 variante Ómicron

Anuncios Google

La pandemia nos ha cambiado la vida, por lo que conocer todo sobre esta se ha convertido en algo fundamental para nuestra salud, tras una inmensa cantidad de dudas sobre la nueva variante del Covid-19, hablamos con un especialista, la Dra. en Medicina de Familia Ana Briceño, quien nos platicó que el virus SARSCOV-2 que causa la COVID-19, cuando se replica a veces produce un error en la duplicación y esto causa mutación, y al ocurrir muchas mutaciones es lo que se denomina una variante.

Características:

La variante Ómicron tiene muchas mutaciones por lo cual se caracteriza en:

1- Es más contagiosa

2- Logra evadir las defensas por el antecedente de COVID, más riesgo de reinfección

3- Logra evadir parcialmente la inmunidad, es decir las defensas que genera la vacuna, si antes la vacuna cubría el 90% ahora es el 60%, pero la ventaja es que cuando una persona se coloca el refuerzo de la misma vacuna u otra, hace que nuevamente las defensas que se venían cayendo con la variante Ómicron vuelva a subir otra vez y se recupere la inmunidad.

4- Es menos agresiva, hay menos hospitalizaciones y muertes que con la variante Delta.

La Dra. Briceño recalca que “No es un resfriado común, por lo tanto, las personas que no se han vacunado, las personas con más riesgo de complicaciones (mayores de 60 años con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedades inmunológicas, embarazadas entre otros) pueden complicarse incluso por Ómicron, el incremento de muertes no es otra cosa que el número de personas que se han contagiado con Ómicron y tienen factores de riesgo. Tanto el refuerzo con productos homólogos o heterólogos suben las defensas y son efectivos, los esquemas hetrerólogos son extremadamente seguros o más beneficiosos”.

Síntomas:

Los síntomas más comunes son secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga (leve o severa), estornudos, dolor de garganta, fiebre o no, en los primeros 3 días es donde se contagia a otras personas no obstante a partir del cuarto día comienza a caer recomendándole el aislamiento por 10 días.

Preocupación:

El problema potencial más relevante es que en Venezuela todavía buena parte de la población es susceptible (no está completamente vacunada y no ha sufrido infección). Es deber del Estado la vacunación masiva con biológicos autorizados internacionalmente con eficacia y seguridad, la educación de la población, mejorar la vigilancia epidemiológica.

Cómo protegerse:

Ante la arremetida de esta variante la Doctora indicó que “Es importante tener en cuenta el deber individual y colectivo de nosotros con el uso estricto de la mascarilla que cubra nariz y boca, distanciamiento físico, evitar espacios cerrados y aglomeraciones, ante los síntomas sugestivos de COVID-19 consultar al médico, profesionales de la salud actualizados, con adecuada experiencia y conocimientos en este tema, el abordaje terapéutico es individualizado. Por supuesto vacunarse y si tienes una gripecita aíslate y busca lo más pronto posible orientación medica”.

¿Cómo resguardo a nuestras familias?

“Con respecto al comportamiento de esta variante en nuestro país en el mes de enero hay un mayor número de personas, de familias enteras con COVID-19 según datos de la OMS y oficiales; los niños no escapan de esta realidad, pero casos de Ómicron en este grupo etario no fue vinculado a la escolaridad sino al período vacacional, a las fiestas navideñas que fue cuando llegó la variante al país”.

Recomendaciones para la escolaridad en tiempos de pandemia:

Las medidas no son de manera aislada, todas las medidas tienen debilidades en las cuales puede ocurrir la transmisión si se aplica una sola medida; hay responsabilidades personales como:

la distancia física,

el lavado de las manos,

uso de mascarilla

Y las responsabilidades del colectivo como:

Aumentar la ventilación en las instituciones educativas (salones abiertos)

Estricta limpieza de la institución educativa

Reducir el contacto entre los estudiantes y el resto del personal entre profesores, personal administrativo y obrero.

Escalonar horarios para la prespecialidad,

Hacer aislamiento intradomiciliario y cuarentena a tiempo por espacio de 10 días, se detectan casos en los colegios de COVID-19 se van rápidamente a aislamiento y a la burbuja que está alrededor de ese caso se manda a cuarentena, al unirse estas medidas preventivas se llega a un mejor éxito de inicio presencial de clases.

Para finalizar la galena recomendó “La vacunación de los niños debe hacerse con Sinopharm o Sinovac, evitar el temor, esta es una vacuna inactivada no es un virus vivo perdió su capacidad de replicarse y no va a producir la enfermedad, aplicar a partir de los 3 años, 2 dosis es lo recomendado por la Sociedad Venezolana de Infectología. Ante esta nueva ola de coronavirus el cumplimiento de todas estas medidas preventivas no solo es en las escuelas es global, planificar eventos como el carnaval es exponer a la población a más riesgos hay crear conciencia y responsabilidad ciudadana”.

