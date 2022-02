Petrolera india cede en su cabildeo para PDVSA ante Senado de EE. UU.

Anuncios Google

Menos de un año es lo que ha durado el cabildeo por parte de la petrolera india Reliance a la bancada demócrata del Senado de Estados Unidos para obtener una licencia que le permita comerciar con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según registros de la secretaría de la Cámara de Representantes, Reliance contrató a la empresa de lobbying ABI Associates, con sede en Washington DC, para llevar a cabo las operaciones de cabildeo frente al Senado. De acuerdo con los documentos, la petrolera india desembolsó un total de 100.000 dólares, repartidos en dos pagos de 50.000 dólares en el segundo y tercer trimestre de 2021 respectivamente.

“Cuando hubo un cambio de administración aquí en Estados Unidos el año pasado, de los republicanos a los demócratas, Reliance vio una gran oportunidad de poder conseguir la licencia que le había costado con la administración anterior y, por lo tanto, se montó toda una estrategia de cabildeo con la Administración demócrata de Biden”, dijo el Analista del CSIS Antonio de la Cruz, en entrevista con la Voz de América.

No obstante, según los mismos registros, Abbi Associates y Reliance habrían decidido concluir su relación de cabildeo en diciembre del año pasado, sin haber obtenido el beneplácito por parte de la administración Biden-Harris para poder intercambiar diésel por crudo pesado de PDVSA, lo que en el sector se conoce como operaciones de swap.

La decisión, sin embargo, no habría supuesto el fin de las operaciones de lobbying por parte de la petrolera india, a la que aún le quedarían cartas por jugar. Y es que, según los documentos, Reliance sigue mantenido su cabildeo con el Departamento de Estado a través de la firma Eversheds Shuterland.

“Cuando tu ves que Reliance está haciendo lobbying para conseguir la licencia y poder hacer el intercambio de swap de petróleo por diésel, lo que no indica es que la sanción se suspenda o se quite, sino que mientras muestre Reliance que el negocio es para ayuda humanitaria y no para ayudar al Gobierno de Maduro, es altamente probable que el Tesoro considere otorgarle la licencia”.

A pesar de que Reliance no es la única petrolera que en la actualidad cabildea al Departamento de Estado, sí que es la que más dinero se ha gastado hasta la fecha, según publicaba la Voz de América en julio de 2021.

De acuerdo con documentos hechos públicos el pasado año por la secretaría de la Cámara de Representantes y del Senado, desde el establecimiento de las sanciones a PDVSA en 2019 y hasta el 19 de abril de 2021, la petrolera Reliance, a través de los servicios con la mencionada firma Eversheds Shuterland, habría gastado cerca de 1.5 millones de dólares cabildeando al Departamento de Estado para gestionar los permisos necesarios para seguir recibiendo Merey 16.

Con información de La Voz de América

Cactus24//20-02-2022