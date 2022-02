Municipio Falcón conmemoró día de la Federación

Anuncios Google

Este domingo el concejo y la alcaldía del municipio Falcón conmemoraron el 20 de febrero, día de la Federación en un acto que se llevó a cabo en la comunidad de Jadacaquiva de esa jurisdicción.

La actividades se iniciaron con una misa de Acción de Gracia en la iglesia Inmaculada Concepción de la población, seguido por un desfile de los estudiantes de las distintas escuelas de esta parroquia, acompañados de la banda de la Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, igualmente se realizó una ofrenda floral y culminó con una sesión solemne de la cámara municipal.

La sesión contó como orador de orden con el abogado Jesús Aular, nativo de esta importante población del municipio Falcón, quién durante su discurso señaló «coterráneos míos de este pueblo del municipio Falcón, la Guerra Federal no ha acabado, la guerra larga continúa y hoy somos nosotros quiénes debemos protagonizarla, no nos hagamos sordos ante el grito de la Federación y tomemos de esta los valores de tenacidad y coraje de sus actores, las libertades ciudadanas por la que luchó Falcón deberán seguir siendo hoy en día nuestra razón de obrar. Esto no es ni será algo distinto a la llamada libertad natural que hace y permite que cada ciudadano ejecute acciones que no perjudiquen a los demás».

Hay que acotar que está sesión no contó con la participación de los concejales de la bancada oficialistas, situación que fue rechazada por el alcalde Harold Dávila, quién señaló que este es una actividad netamente institucional y no política y que ellos como representantes del pueblo y de las comunidades deben asumir con responsabilidad.

«La gesta Federal forma parte de la Génesis de la historia donde Juan Crisóstomo Falcón tuvo un papel preponderante y determinó que nuestro estado y municipio lleven su nombre, debemos estar orgullosos que en está tierra bendita de Jadacaquiva, nació el personaje por el que nuestro estado tiene su nombre. Esta fecha era de gran conmemoración donde confluían los poderes ejecutivos y legislativos del Estado pero todo eso se fue disolviendo y hoy en este recinto faltan tres concejales del partido de gobierno una decisión que a mi parecer es absurda, porque no es consono con el sentimiento de unidad y reconciliación que debe imperar en el país, en aras de reconstruir a Venezuela, porque ni ustedes ni nosotros, somos responsables de una gesta qué beneficio al país», dijo el burgomaestre.

El acto culminó con la presentación de actos culturales por parte de los niños de las escuelas de San Vicente y Jadacaquiva y jóvenes del liceo bolivariano de esta comunidad.

