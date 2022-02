Spider-Man: Sin camino a casa rebasa Avatar como la tercera película más taquillera de EEUU

Anuncios Google

Ni la emergencia sanitaria puedo contra los tres Spider-Man. Tal como se auguraba, Spider-Man: Sin Camino A Casa ha superado la taquilla doméstica de Avatar filme de ciencia ficción de James Cameron, la cual durante diez años fue la película más taquillera de la historia.

A dos meses de su estreno, la más reciente entrega de Marvel está por conseguir otro lugar en la historia de la industria.

Variety ha informado que Spider-Man: Sin camino a casa ha recaudado US$760.9 millones en la taquilla estadounidense, apenas superando la cifra de Avatar por cuatrocientos mil dólares.

El medio reporta que este podría ser su último logro pues Avengers: Endgame y Star Wars: El Despertar de la Fuerza , el segundo y primer lugar en la lista, respectivamente, están cientos de millones por encima de la recaudación local del filme del director Jon Watts.

Aunque uno hubiera esperado que el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como el arácnido héroe, y su reunión con Tom Holland, llevarían más personas a los cines, conseguir tales ventas en medio de una tercera ola de contagios provocados por una variante más contagiosa del coronavirus es una tarea digna de ser reconocida como asombrosa.

Spider-Man: Sin Camino A Casa probablemente terminará aquí con el alza en sus ventas, pues a partir de marzo habrá por lo menos un blockbuster en salas que se robará la atención del público lejos de la araña.

En marzo, por ejemplo, se estrenará The Batman , uno de los filmes más esperados del año y el que se espera que domine la taquilla ese mes. Mientras tanto, abril probablemente será para Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. En unas ocho semanas que serán cruciales para Warner Bros.

Spider-Man: Sin Camino A Casa sigue en cartelera y se espera que en las siguientes semanas se lance en formatos caseros y digitales, para el goce de los coleccionistas de todas las cosas arácnidas.

La película compite también en la categoría de Mejor efectos visuales en la próxima ceremonia de los Oscar, aunque la favorita este año es Duna, la cual se llevará a cabo el 27 de marzo.

Cactus24 (16-02-2022)