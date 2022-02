ZODI Monagas desmiente robo de niños en Maturín

Anuncios Google

Haciendo un llamado a la tranquilidad y no dejarse llevar por campañas en redes que pretenden aterrorizar a la ciudadanía, el General de División Ernesto Edmundo Pérez Mota, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) No.52 de Monagas, desmintió que existan bandas dedicadas al robo de niños y niñas para el tráfico de personas o supuesta extracción de órganos.



Tal aseveración la hizo tras señalar que no existe en los organismos de seguridad denuncia alguna sobre desaparición forzada de menores de edad.



El portal La Verdad de Monagas señala que junto a la Defensora del Pueblo, Ermelinda Cabello, se dirigió a los medios de comunicación para hacer un llamado a no creer en las noticias falsas que circulan en redes y sistemas de comunicación como los grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram.

