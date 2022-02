Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda

Anuncios Google

Una de las parejas que más dio sorpresas en el mundo del espectáculo fue la de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda, pues sus respectivos seguidores estaban lejos de imaginarse que estaban juntos. Sin embargo, cuando decidieron gritar su romance a los cuatro vientos todo empezó a fluir y sus redes sociales se empezaron a llenar de momentos que compartían.

Incluso Nodal decidió tatuarse las iniciales de Belinda, al igual ella que se tatuó “CN” haciendo referencia al nombre del artista.

Blom

Sin embargo, se confirmó el rumor que venía acechando a la pareja, el de su ruptura, pues el cantante de música popular decidió publicar un sentido mensaje en el que aseguró que su romance ya no iba más.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde el cantante de regional mexicano abrió su corazón y señaló que había sido una decisión en conjunto, por lo cual, la tan esperada boda no podría realizarse. Sin embargo, los rumores empezaron a circular desde tempranas horas del sábado 12 de febrero.

Hasta el momento la intérprete de “Luz sin gravedad” no ha emitido ninguna declaración al respecto. Y es que desde hace varios días se especulaba sobre el posible final de una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en una de sus últimas historias de Instagram, Belinda compartió un post de su madre, donde hacía referencia a un duelo que está viviendo la familia, aparentemente se trata de la tristeza que dejo la partida de su abuelita, cuando el 10 de febrero se cumplió un año de su muerte.

Los fanáticos de ambos cantantes recordaron cuando, supuestamente Silvia Cristina Nodal, mamá del intérprete de “Adiós amor”, le pidió a Belinda que se alejara de su hijo. Estas declaraciones fueron dadas por el periodista Juan José Origel en el programa “Con Permiso”.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar, está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande”, dijo el comunicador.

Además de la diferencia de edad, Nodal festejó sus 23 años el 11 de enero, mientras que Belinda cumplirá 33 en agosto; Origel dijo que otro de los factores por lo que a Silvia Cristina no le gustaba la relación era por los gastos que Nodal hacía para la cantante. “Porque esta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice: ‘pues nos van a dejar sin un peso’, eso dijo la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco”, mencionó durante la transmisión del programa.

Cactus24//14-02-2022