Ricardo Aponte: El consumidor va a buscar la forma de evadir el impuesto

El economista falconiano Ricardo Aponte, considera confusa la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y prevé el regreso del mercado negro.

Indica que el impuesto no cambiará la realidad económica en Venezuela, sino que empobrece a gran escala a los trabajadores que han logrado mejorar sus vidas con empleos remunerados en divisas.

Considera que el Estado venezolano busca financiarse con el dinero generado en los comercios y amenaza la sustentabilidad de las empresas.

Cree que los comercios formales verán mermada sus operaciones y considera que desde marzo la economía venezolana recibirá un nuevo golpe.

Para Ricardo Aponte, la pequeña recuperación económica que se percibió a finales del año pasado se está desmoronando y se muestra escéptico a la salida inflacionaria del país por unos largos años.

– ¿Por qué es confusa la información sobre la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras?

Lo que se aprobó es muy confuso. Se aprobó una modificación a la ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras.

El agravante ahí no es ese, es que tú estás en un proyecto de ley de grandes transacciones financieras, ¿por qué tu no le aplican impuestos a las grandes transacciones?, sino a todas; entonces eso la convierte en un impuesto regresivo, inflacionario, en que el gobierno le mete la mano al bolsillo a la gente sobre todo al que menos tiene, porque el que tiene como hacer una transacción grande también puede pagar impuestos.

– ¿El impuesto que determinen también lo va a pagar un ciudadano que decida cancelar un producto con divisas en el mercado?

Totalmente. El mecanismo va a funcionar en el comercio formal, es decir, farmacias y supermercados, entre otros, va a tener que adecuar sus registros. El pago del producto va a tener una recarga si la gente va a cancelar en dólares.

Eso ocurrirá en el comercio formal, ahora tú vas a una bodega que no lleva contabilidad y una caja fiscal, ese comercio pequeño se va a beneficiar porque para allá vamos a ir todos a comprar.

– ¿Se fortalecerá el comercio informal?

Sí. Será más barato comprar en una bodega que en un supermercado que me van a cargar el impuesto.

– ¿Las transacciones hacia venezolanos que trabajan a distancia en otros países y quieran hacer uso de sus dólares digitales en alguna tienda deberán pagar el impuesto?

También. Toda operación en el comercio informal que represente pago en divisas o criptomonedas también deben pagar.

– ¿Es probable que el ciudadano pueda evadir el impuesto y decida pagar todo en bolívares?

Muy probablemente. Eso es lo que busca el gobierno, que la moneda de curso legal cobre fuerza. Pero es una doble trampa. Tendrás que escoger entre pagar el impuesto o recibir bolívares a unas tasas menores al mercado común o paralelo cuando vayas a hacer el cambio de la divisa.

– O sea, que si un venezolano en Panamá —por ejemplo— envía una remesa en dólares, pierde el porcentaje que vayan a aplicar a la remesa.

Claro. No está definido el porcentaje, dicen que hasta el 20% pero no han reglamentado el proceso. Dicen que lo empezarán a aplicar a partir de marzo, pero no han dicho si será progresivo o es una tasa fija, o si será una tasa para algunos montos.

– ¿Este ajuste puede traer de regreso el mercado negro con el bolívar, el dólar y el bachaqueo de algunos productos?

Si, puede ocurrir. Muy probablemente ocurra cuando volvamos a tener el dólar de manera clandestina para mantenerlo guardado, para hacer cambios de tú a tú y no meterlo en el comercio formal porque encarecemos. El consumidor va a buscar la forma de evadir el impuesto.

– ¿Cuál es la explicación de tantas contradicciones?

El régimen tiene una profunda crisis financiera y necesita echar mano de recursos que le permitan seguir financiando su burocracia y su operatividad. Necesitan meter mano del dinero que la gente está produciendo de su trabajo. Los que van a pagar ese impuesto son los trabajadores.

– ¿Cuál es tu opinión sobre los venezolanos que abrieron sus cuentas en dólares en la banca venezolana?

Ese ya perdió el porcentaje que le vayan a aplicar, ya lo perdió, no hay manera de recuperarlo al menos que retire sus dólares de la banca. Pero el simple hecho de que estén ahí ya es objeto de impuesto, para retirarlo deben pagar el impuesto.

Ahora, te diré algo: las transacciones en divisas no son legales oficialmente, pero se están haciendo aceptadas y de uso común, que deben ser objeto del impuesto y del IVA.

El gobierno primero escogió el mejor momento que hay de posibilidades para normalizar las transacciones económicas para aplicar el impuesto que te va retorcer.

Lo segundo, todas las transacciones y no a las grandes transacciones (montos elevados), para que lo pague lo que más tienen y no lo que menos tienen.

Lo tercero, es que tienen que declarar el dólar americano como moneda de uso legal porque si le estas aplicando impuesto, tú tienes que aceptarla como moneda de curso legal.

– ¿Cuáles serían las consecuencias que produciría esta medida?

– Los comercios formales verán mermada sus operaciones, el ciudadano de a pie recibirá un golpe; o sea, la economía en general va a recibir un golpe. La gente común va a ver cómo incrementan los precios por el aumento y por la vía especulativa porque sabemos que aquí no hay una estabilidad de precios que te permita mantenerlos estables.

Si yo me quiero adaptar al posible impuesto, yo ajusto los precios de forma especulativa y todo es una distorsión que no va a ayudar —a mi juicio— a mantener un proceso de transacción estable. No va a resolver el problema financiero al gobierno y no va a incrementar el uso de la moneda nacional mucho más de lo que ellos esperan.

Actúan sobre las consecuencias de los problemas y no sobre las causas.

– ¿Cuáles son las causas?

Las causas son que no tenemos una moneda estable porque la pulverizaron con la emisión de dinero orgánico, acabaron con el poder adquisitivo, el dólar vino a ayudarlos de alguna manera; si aquí no tuviéramos dólares nos hubiéramos ido todos o hubiera un estallido social. El dólar apaciguó un poco la crisis.

– Esta reforma es similar a las políticas de Cuba, por ejemplo, la Ley 113 Del Sistema Tributario cubano define los impuestos como “las prestaciones que el Estado exige”.

Si. Son copias de los modelos fracasados porque no conocen otras maneras, porque no están preparados para un cambio de rumbo, porque tampoco —aunque lo hicieran— los empresarios internacionales no les comprarían.

– ¿Qué medidas personales puede tomar el ciudadano?

Que trate en lo posible de mantener su posición en divisas, que trate de gastar lo menos posible.

Redacción: Jhonattam Petit – Corresponsalía Coro

Cactus24 (11/02/2022).