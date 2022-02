Osmel Sousa sobre la polémica fiesta en Canaima: Si hubiéramos ido en ropa de trotar nadie hubiera dicho nada

Anuncios Google

Osmel Sousa habló del escándalo por la fiesta en el tepuy Kasuri a la que asistió y se formó porque a la «gente le da rabia» que se hayan vestido de smoking y traje largo,a seguró.

«Si hubiéramos ido en ropa de trotar nadie hubiera dicho nada. Total, me rayaron mi pobre traje de Dolce & Gabbana verde, que me puse en honor a la naturaleza, porque eso ya salió en todos lados», expresó en su cuenta de Instagram.

“Todo el mundo me dijo que me quede callado, pues no. Canaima se ha convertido en uno de mis lugares favoritos, sería incapaz de hacer algo que lo destruya, espresó.

El «zar de la belleza», mostró el jueves la lujosa suite en la que permaneció en el Campamento Canaima antes de asistir a la fiesta en el Kusari Tepuy.

«¿Qué les parece la suite donde me estoy quedando aquí en el Campamento Canaima de mi amigo ‘Rafaelito’?», dice Sousa al inicio del material en referencia a Rafael Oliveros, director del Grupo La Marea y director general de Campamento Canaima, un lugar que se identifica a sí mismo como «un hotel en medio de la selva».

La ONG SOSOrinoco denunció que la celebración se produjo que el pasado 4 de febrero y los invitados acudieron «vestidos de smoking y traje largo, todos con zapatos deportivos, lo que supone un riesgo para el medioambiente».

Los tepuyes han sido universalizados en la literatura por Arthur Conan Doyle y en el cine por «Up» y son típicos de Canaima, un parque nacional que alberga el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

«El impacto humano por actividades irresponsables y que además están prohibidas tienen un efecto, no solo duradero sino probablemente imposible de remediar en una escala de tiempo humana», agregó SOSOrinoco.